Проблемы после запуска в Assassin’s Creed Valhalla сохраняются

Снимок экрана : Я пытаюсь решить больше проблем после запуска.

я Я люблю Assassin’s Creed Valhalla. Настолько, что если бы я уделял ей больше времени в течение календарного года, она бы Серьезный тур по моей Игре 2020 года. Однако в то же время я не был доволен поддержкой, которую получила игра после ее выпуска.

Игра выпустила и продолжала появляться несколько месяцев спустя, ряд неработающих миссий, иногда полностью Сломай игру Ошибки. Кто-то заставил меня застрять больше недели, когда главный герой основного сюжетного квеста отказался появиться в заданной точке в Равенсторпе, другой на несколько дней, когда должна была начаться новая диалоговая миссия после того, как я сбил человека на своей лошади. он никогда не обращался к.

Это те двое, которые меня мучили. Вашингтон Пост Выделенный пост на прошлой неделе Это вызывало у вас сильные головные боли.

Чтобы было понятно, проблема здесь не в том, что игра началась с ошибками. Как и некоторые другие шаткие части Валгалла– Низкокачественные звуковые эффекты в некоторых областях и кат-сцены, в которых губы персонажей не шевелятся – есть компромиссы, связанные с большим фактом игры AAA Он был запущен в разгар глобальной пандемии..

Но также есть момент, когда мы должны признать, что эта игра была выпущена в ноябре, а сейчас почти апрель, и многие из этих серьезных ошибок все еще существуют, что приводит к тому, что игроки оказываются в ловушке и разочаровываются несколько месяцев спустя. Кто отстой!

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И хотя релизы за ноябрь все еще есть, новые выпуски накапливаются. Финальный раунд бесплатного сезонного контента для игры, О праздниках ОстарыПосле того, как он начал вызывать аварии, был убран ряд сторон.

Это решение включало удаление украшений Остары Равенсторпа, и его новые миссии не могли быть выполнены, пока Ubisoft работала над ремонтом.

я Пытаться Чтобы быть в восторге от первого удачного обновления для игры, которое перенесет приключения Эйвора в Ирландию, но когда игра все еще сталкивается с множеством нерешенных проблем, что можно сказать, что расширение не добавит больше в кучу?