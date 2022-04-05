Проблемы России не ограничиваются Путиным

АУкраинский историк, у меня много контактов с историками в России, потому что истории наших стран взаимосвязаны. Я знаю многих австрийских, американских, израильских, немецких, польских и других историков, изучающих нашу историю. С начала войны они писали мне, спрашивая, в безопасности ли моя семья и мои ученики, и оказывая помощь.

А теперь угадайте: сколько из тех, кто подошёл ко мне, были русские?

На самом деле только две супружеские пары покинули Россию задолго до начала войны, потому что им угрожали так называемые «агенты иностранного влияния».

У меня есть друг, профессор теоретической физики. То же самое произошло и с ним: с начала войны к нему подходили единственные русские товарищи, уехавшие из России.

Я понимаю, что история связана с политикой. Поскольку война — это продолжение политики, мои коллеги-историки в России могут считать меня врагом. Теоретическая физика не имеет ничего общего с политикой.

В сегодняшней русской культуре есть что-то такое, что делает большинство россиян — даже самых высокообразованных — неспособными к простым выражениям человеческой солидарности.

В последнем Опрос На украинском телевидении российский критик Путина Виктор Шендрович, бежавший в Израиль, настаивал на том, что всех россиян нельзя судить так строго, потому что они всего лишь заложники. И критиковать заложников неправильно.

Если это правда, то только частично. Вся правда в том, что русские сдались и добровольно стали заложниками. До прихода Путина к власти в 2000 г. Опросы В России она показала, что большинство россиян готовы променять свободу на порядок, открыто враждебны Западу и мечтают о сильной руке — военной силе, которую в первую очередь уважают и боятся в мире.

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Другими словами, Путин стоит за настоящим Владимиром Путиным, коллективом русского народа. Тем более, что Путин не просто коалиция — он повторяющаяся личность. За последние двести лет Россия пережила несколько периодов либерализации. Каждый из этих периодов продолжался в последней части репрессий. Достаточно сказать, что Путин пришел к власти после реформ Горбачева и Ельцина.

Историки называют это событие «русским маятником». Из-за своих колебаний Россия так и не смогла создать сообщество граждан. Русские часто представляют собой сообщество граждан с низким общественным доверием и солидарностью. Если их нет, когда дело доходит до их собственных отношений, то почему они должны проявлять солидарность с соседом?

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Прошлое и настоящее украинцев дают им особый взгляд на историю России. Даже в период демократизации взгляды российской власти на украинский вопрос не были последовательными. Во время либеральных реформ Александра II украинский язык дважды официально запрещался. Горбачев сказал, что украинцы не хотят, чтобы их дети учили украинский язык.

Оппоненты России считают, что суть России не в ее «безмозглых вождях», а в Булгакове, Ахмадове, Мандельштаме, Бродском и других гениях русской культуры. Их традиция постоянна, в каком-то смысле они и есть настоящая Россия.

Это может быть так. Для украинцев это не имело бы большого значения ни тогда, ни сегодня. Украинский кампус, похоже, повлиял и на многих светлых умов России.

Примеров предостаточно. Вот самое свежее: стихотворение нобелевского лауреата Иосифа Бродского, написанное во время провозглашения независимости Украины в 1991 году:

Дай бог тебе счастья [Ukrainian] Казаки, старшины и стражники ГУЛАГа!

Но заметьте: когда придет ваша очередь тащиться в могилы,

Ты будешь шептать, задыхаться, толкать матрац смертного ложа,

Не бред Шевченко, а поэзия Пушкина

(Перевод Сергея Армейскова; Тараша Шевченко (1814 — 1861) и Александра Пушкина (1799 — 1837), лучших украинских и русских национальных поэтов соответственно)

Я вижу, как мариупольцы шепчут строчки Пушкина, когда он погибает в российской бомбардировке!

На фото разруха в зоне конфликта в городе Пуча после освобождения от российской армии Украины 4 апреля 2022 года. Агентство Вольфганга Шван-Анатоле

В основе такого отношения к украинцам лежит ощущение «как прекрасно быть русским». В сознании многих россиян Россия – это не просто еще одна страна. Это страна с великой миссией спасти мир от коррумпированного влияния коррумпированного Запада. По этой причине все русское должно быть превосходно: его территория, его войско, даже его язык (как выразился русский гений) должен быть «великим и могучим». Соседи, которые отвергают эту огромную задачу, тем лучше, чем больше глупых детей, нуждающихся в воспитании, тем хуже, клеветники и предатели, их надо уничтожать, депортировать и т.д. В обоих случаях они не могут отказаться от собственной воли ради собственного счастья.

Быть похороненным глубоко за русской манией величия, кажется, комплекс неполноценности. После победы над Наполеоном и Гитлером русские не могли понять, что теперь они живут хуже, чем французы и немцы. Подобно мифу о лисе и винограде Эзопа, постоянные неудачи в «захвате Запада» подталкивают многих к выводу, что «Запад» им не принадлежит. Россия не страна, а отдельная цивилизация, на которую не распространяются «западные правила». Соответственно, если Россия докажет миру свое величие, многие русские готовы испытать нищету на себе или причинить такие же страдания своим соседям.

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При всех разговорах о загадочной русской душе правда очень проста. Русские могли хорошо воевать (их нынешняя война делает это еще более сомнительным). Они могут добиться краткосрочных экономических улучшений в рамках поздней империалистической или сталинской модернизации. Однако им так и не удалось модернизировать политику, а именно создание федеральных, отдельных церковных и государственных, независимых судов, обеспечение безопасности оппозиции и защиту граждан от насилия.

Русский вопрос вряд ли является исключением. Он параллелен другим вопросам немецкой, польской, еврейской и европейской политики. Все они во многом решаются кровавыми конфликтами и неисчислимыми страданиями. Но в конце концов эти страны смогли построить свои собственные страны с функциональной демократией и относительно экономически благополучным. Теперь очередь украинцев. После тридцатилетнего скитания по кругу, измученные коррумпированностью своих элит, они теперь как никогда близки к завершению политической модернизации своей страны. Они не хотят быть частью пассивного общества с иллюзией роскоши — они борются за право жить в нормальном обществе.

Как показывает случай с планом Маршалла, даже послевоенная Европа с ее давними демократическими традициями с трудом справлялась со своими проблемами. Ни одна страна не может сделать «свою домашнюю работу» без посторонней помощи.

Украина тоже заслуживает маршальского плана и, надеюсь, получит его. Но решит ли успешное решение украинской проблемы и российскую проблему? Если Россия проиграет войну, а Путин уйдет в отставку или умрет, что помешает российскому маятнику снова сыграть по-другому после очередной либерализации?

По моему скромному мнению, российская проблема будет решена, если задуматься о планах Путина в отношении Украины. Он потребовал, чтобы Украина была «денационализирована» — чтобы Россия была «десертифицирована». Это означает отказ от амбиций стать «Великой Россией» и стать нормальной страной. Но прежде всего Россия должна делать то, что делают украинцы: проводить политические реформы, после которых Путину это невозможно ни в частном, ни в коллективном порядке, ни снова. Россия должна сделать это самостоятельно — но при поддержке извне или даже под внешним контролем в обмен на отмену санкций.

Если те, кто призывает понять Россию, действительно хотят этого, им следует смотреть дальше поверхностных записей. Русский вопрос уходит корнями глубоко в прошлое. Так что для этого нужны стратегические решения, а не тактические решения. В противном случае возникает опасность большой клеветы не только на Россию и ее соседей, но и на весь мир.

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