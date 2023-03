Армейское снаряжение было выдано из ранее существовавших инвентарных мест сразу после начала российского вторжения в Украина Не соответствовал стандартам технического обслуживания, Пентагон генеральный инспектор Об этом говорится в опубликованном на этой неделе отчете.

Согласно отчету, генеральный инспектор оценил, как командование по обеспечению устойчивости армии и 405-я бригада полевой поддержки обслуживают и учитывают ранее существовавшие запасы оборудования в Европе. Когда в феврале прошлого года разразилась война, боевая группа 1-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии была переброшена в Восточную Европу и получила тысячи единиц техники со склада в Германии.

405-й AFSB был быстро выпущен [the Army pre-positioned stock site in Germany] Снаряжение боевой группы 1-й бронетанковой бригады». [the Army pre-positioned stock site in Germany] Он не мог полностью выполнять задачи, и мы обнаружили, что 405-я AFSB может улучшить и координировать операции по техническому обслуживанию оборудования».

На следующий день после вторжения России Пентагон преданный идее Направить 7000 военнослужащих в Восточную Европу. В рамках этого развертывания армия впервые в истории передала оборудование из догерманских запасов войскам, развернутым на восточном фланге Европы.

Согласно отчету, следователи обнаружили, что требования к техническому обслуживанию во время хранения на площадке предварительного хранения не соответствовали армейским стандартам, а процедуры использования оборудования в случае возникновения проблем не были четко определены.

В отчете указано, что 405-я AFSB и боевая группа 1-й бронетанковой бригады готовились к развертыванию «без согласованных процедур и графиков подготовки и выдачи оборудования» с места в Германии.

Командование по устойчивому развитию армии не ответило на запрос о комментариях на момент публикации этого поста.

Среди рекомендаций в отчете следователи предложили «операции по техническому обслуживанию для отслеживания возможностей миссии». [pre-positioned stock] Оборудование, практические методы снаряжения, контрольный список, помогающий координировать развертывание подразделений во время операций быстрого развертывания, требования к конфигурации оборудования для транспортировки и боя».

Другие рекомендации касались уточнения требований к техническому обслуживанию запасов и предоставления персоналу рекомендаций по поддержке будущих всплесков.