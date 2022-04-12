Проблемы, с которыми сталкиваются союзники США в гонке за стабильность в космосе, нарастают > Разведывательное управление Министерства обороны > Просмотреть статью

Совместная база Анакостия-Боулинг — объединенные космические флоты Китая и России на орбите выросли более чем на 70% всего за два года, что свидетельствует о намерении обеих стран подорвать глобальное лидерство США и их союзников в космосе. по новой концепции. Доклад разведывательного управления Министерства обороны.

В то время как спутники и другие космические средства поддерживают критически важные функции инфраструктуры и связи США, они также обеспечивают Соединенным Штатам и их союзникам критически важную способность проецировать боевую мощь в зонах конфликтов и нестабильности. В отчете DIA «Вызовы безопасности в космосе — 2022» отмечается, что усилия США по обеспечению безопасности, стабильности и доступности космического пространства находятся под угрозой.

В отчете DIA, опубликованном 12 апреля 2022 года, подробно описаны усилия Китая и России по созданию космических войск и расширению возможностей космического оружия, что способствует дальнейшей милитаризации космической сферы.

«Потеря служб связи и космической навигации может иметь разрушительные последствия для комбатантов во время конфликта — и это один из самых опасных сценариев, которых можно ожидать. Директор DIA генерал-лейтенант Скотт Перриер сказал, что сфера безопасного, стабильного и доступного космоса имеет решающее значение. поскольку возможности Китая и России продолжают расти.В космосе и радиоэлектронной борьбе.

Обе страны рассматривают космос как условие победы в современных войнах, особенно против западных стран, и стремятся утвердиться в качестве мировых лидеров в космосе, устанавливая глобальные стандарты поведения в космосе. По словам ЦРУ, они будут настаивать на поиске способов использовать предполагаемую зависимость Америки от космических систем и интегрировать космос и космические программы в свои вооруженные силы.

«Вызовы космической безопасности — 2022» — это вторая итерация несекретного разведывательного продукта DIA, который исследует космос и космические возможности вооруженных сил ближайших конкурентов Америки. В этом томе подробно описаны космическая оборона и военные цели, включая стратегию, планы и намерения, Китая, России и, в ограниченной степени, Ирана и Северной Кореи. Он основан на исходном отчете за 2019 год с обновленной информацией об угрозах космической ситуации Соединенных Штатов и подробно описывает эксплуатационные риски, связанные с увеличением количества орбитального мусора, включая фрагментацию в результате столкновений и взрыва батарей.

Серия основополагающих и несекретных публичных презентаций DIA предназначена для того, чтобы помочь общественности достичь более глубокого понимания основных проблем и функциональных угроз национальной безопасности США с акцентом на ближайших и конкурирующих конкурентов, таких как Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

Агентство имеет долгую историю создания всеобъемлющих и авторитетных профилей военной разведки. В 1981 году АСВ опубликовало первый неконфиденциальный отчет о «Советской военной мощи», который был переведен на восемь языков и распространен по всему миру. АСВ опубликовало «Российскую военную мощь» в июне 2017 года; «Глобальный ядерный ландшафт 2018» в 2018 г.; Второй том «Военная мощь Китая», январь 2019 г .; «Проблемы безопасности в космосе», февраль 2019 г.; Третий том «Военная мощь Ирана» в ноябре 2019 г .; и «Военная мощь Северной Кореи» в октябре 2021 года.

Доклад «Вызовы безопасности в космосе – 2022» теперь доступен здесь.

Миссия DIA состоит в том, чтобы предоставлять разведывательные данные об иностранных армиях, чтобы решительно предотвращать и побеждать в войнах.

Офицеры DIA объединены общим видением — быть незаменимым источником знаний военной разведки для нации. на 60 За прошедшие годы DIA столкнулось со всем спектром проблем безопасности, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты. Офицеры разведки DIA работают по всему миру, поддерживая клиентов, от бойцов передового базирования до национальных политиков.