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Проблески Бритни Грейнер показывают сложный путь к освобождению

8 июля, 2022
Boleslava Sokolova

Сто сорок один день.

Именно столько времени Бритни Грейнер провела за решеткой в ​​России. Вот как долго она застряла среди больших опасностей, которые угрожают Соединенным Штатам и России совершенно не вовремя, поскольку президент России Владимир Путин продолжает свое апокалиптическое вторжение в Украину и повторяет возвращение холода. война.

Сто сорок один день. Именно столько времени Грейнер провел в подвешенном состоянии.

Какую ужасную неуверенность и страх она, должно быть, испытывает, когда ей грозит контракт в российской тюрьме, если ее признают виновной. Грейнер отразила эти чувства в своем недавнем письме президенту Байдену. «Я боюсь остаться здесь навсегда», — написала она. Она добавила: «Пожалуйста, не забывайте меня».

Семикратный центр всех звезд WNBA Феникс Меркьюри признал себя виновным в четверг, признав свою вину. Во многих отношениях Грейнер и ее адвокат заявили, что ее проблемы начались с ошибки: она быстро готовилась к поездке в Россию в феврале и непреднамеренно наполнила курительные пачки небольшим количеством масла каннабиса — менее одного грамма, по данным обвинения. Она заявила, что не собиралась нарушать российский закон.

Эксперты говорят, что обвинительный приговор был предрешен в российской правовой системе, полностью настроенной против обвиняемых. Грейнер, возможно, решила не участвовать в битве, которую она не могла выиграть, что помогло ускорить рассмотрение ее дела.

Мы не знаем сейчас. Коллеги, сторонники и жена Центра Меркьюри Черелл Гринер не смогли поговорить с ней напрямую. Во время войны на Украине все, что мы в Америке видели или слышали от Гринер, — это появление в зале суда в Московской области, на котором я присутствовал в наручниках.

Тайна и сложность витают над этим ужасающим делом. в российских СМИ есть утверждал Разговоры о возможном обмене пленными уже ведутся, хотя официальные лица США это не подтвердили. Один из обсуждаемых обменов будет включать Виктора Бута, гражданина России, который с 2012 года находится в заключении в Соединенных Штатах в тюрьме на 25 лет за сговор с целью продажи оружия людям, которые, по их словам, планировали убить американцев. Во время вынесения ему приговора прокуратура охарактеризовала Бота как «одного из самых успешных и изощренных контрабандистов оружия в мире». Известен как Торговец Смертью.

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Эта потенциально односторонняя сделка показывает сложность переговоров об освобождении Гринер. Будет ли сбалансированным обмен баскетбольной звезды, везущей в Россию масло каннабиса, на человека, осужденного за участие в международном заговоре против американцев?

Пол Уилан, еще один американец, задержанный в России, отбыл два года из 16-летнего тюремного заключения по обвинениям в шпионаже, которые он отрицал. Справедливо ли настаивать на освобождении Грейнера раньше Уилана? Должны ли Соединенные Штаты вести переговоры о его включении в сделку, даже если это отсрочит их освобождение?

Еще больше усложняют ситуацию вопросы расы, пола и гендера.

Грейнер татуированный, с дредами, черный, ростом три дюйма на семь футов. Это не соответствует общепринятым гендерным стереотипам. Она замужем за женщиной и является активным ЛГБТ-активистом. У Путина хорошо задокументировано пренебрежительное отношение к ЛГБТ-сообществу, что только усиливает опасения ее сторонников за ее безопасность.

Ее внешность, ее сексуальность и откровенность ее голоса означают, что презрение Грейнер столь же велико в некоторых частях Соединенных Штатов. Поэтому справедливо задаться вопросом, было бы возмущение в отношении американских граждан сильнее и шире, если бы Гренье был спортивной звездой, идеально вписывающейся в традиционно принятую роль.

«Если бы это был Леброн, он был бы дома, верно?» сказала Ванесса Найгаард, тренер Гренье в Mercury. «Это заявление о ценности женщины. Это заявление о ценности чернокожего человека. Это заявление о ценности гея».

Найгаард может быть прав. Спортсмены-мужчины являются бенефициарами спортивной экосистемы, в которой их лиги получают больше времени на телевидении, их поддержка приносит больше денег, а их достижения громко хвалят. Если бы это был Джеймс в заключении, или Стивен Карри, или Том Брэди, само собой разумеется, что их слава вызвала бы более пылкие призывы мейнстрима к освобождению, чем в случае с Грейнером.

С другой стороны, представьте, что Россия потребовала бы в обмен на Леброна Джеймса: выкуп, скорее всего, превысил бы цену одного торговца оружием, томящегося в американской тюрьме, особенно с учетом напряженности в отношениях между Байденом и Путиным.

Если бы этого Джеймса посадили, то на его освобождение собралось бы больше нескольких сотен человек. Что можно сделать в среду? 300 человек собрались на площади Меркурия, следственный центр Феникса, чтобы показать свою поддержку Гринер. Здание может вместить 17 000 человек.

Я посетил арену в апреле на предсезонной игре в «Меркьюри» и был удивлен сдержанным признанием Гринер в городе, где я так много отдал. Известная как BG, она помогла Меркьюри завоевать титул WNBA в 2014 году, но там ее восхищаются тем, что она помогает бездомным и защищает права ЛГБТК. Дикторы местного спортивного радио редко упоминали об этом, а вместо этого продолжали говорить о соревновании «Финикс Санз» в плей-офф НБА.

В то время ее товарищи по Меркьюри из Гренье шли по стопам ее советников, решивших сохранять спокойствие и не поднимать шумиху, которая могла бы вызвать раздражение Путина. Было видно, что игроки хотели быть более откровенными. Когда они говорили о том, как сильно они любили своих товарищей по команде и шли по рекомендованному пути, я видел свирепость и боль в их глазах, что они хотели сказать больше.

Этот подход был изменен несколько недель спустя, когда Государственный департамент США объявил, что Грейнер был «несправедливо задержан». Лига и игроки начали реветь — как это часто бывает по насущным социальным вопросам. Команды отдали дань уважения Гринер, прикрепив ее инициалы к местным судам на уровне лиги. Через социальные сети, на пресс-конференциях и в интервью игроки требовали, чтобы Байден и Белый дом сделали все необходимое, чтобы вернуть ее домой.

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«Бесплатный БГ», — сказала прессе ДеВанна Боннер из WNBA Connecticut Sun. «Мы — БГ, мы любим БГ. Освободите ее».

НБА присоединилась к хору. Игроки были одеты в майки We are BG для тренировок во время финала НБА. Джеймс, Кэрри и многие другие звезды высказались с требованием ее освобождения. К ним присоединились спортсмены из других видов спорта. После того, как Гринер признала себя виновной в четверг, откровенная звезда женской футбольной команды США Меган Рапино была одета в белую куртку с инициалами Гринер, вышитыми на лацкане, когда она была награждена Президентской медалью свободы.

Какие американские горки стратегии и эмоций. Слушание в четверг принесло еще один болезненный поворот, когда я увидел в суде Грейнера, умоляющего о пощаде.

«Эта ситуация с BG тяжела для всех в нашей команде», — сказал Найгаард перед домашней игрой в четверг против «Либерти».

Судебное заседание и признание вины. Грейнер изображен в наручниках, с широко открытыми глазами, в окружении российской полиции.

«Когда ваш друг в опасности, — добавил Найгаард, — и этот друг говорит: «Они напуганы, и от этих вещей трудно убежать».

Сто сорок один день, и число увеличивается.

Бритни Грейнер находится далеко от дома, и мы не знаем, когда она выйдет на свободу.

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