Сто сорок один день.

Именно столько времени Бритни Грейнер провела за решеткой в ​​России. Вот как долго она застряла среди больших опасностей, которые угрожают Соединенным Штатам и России совершенно не вовремя, поскольку президент России Владимир Путин продолжает свое апокалиптическое вторжение в Украину и повторяет возвращение холода. война.

Сто сорок один день. Именно столько времени Грейнер провел в подвешенном состоянии.

Какую ужасную неуверенность и страх она, должно быть, испытывает, когда ей грозит контракт в российской тюрьме, если ее признают виновной. Грейнер отразила эти чувства в своем недавнем письме президенту Байдену. «Я боюсь остаться здесь навсегда», — написала она. Она добавила: «Пожалуйста, не забывайте меня».

Семикратный центр всех звезд WNBA Феникс Меркьюри признал себя виновным в четверг, признав свою вину. Во многих отношениях Грейнер и ее адвокат заявили, что ее проблемы начались с ошибки: она быстро готовилась к поездке в Россию в феврале и непреднамеренно наполнила курительные пачки небольшим количеством масла каннабиса — менее одного грамма, по данным обвинения. Она заявила, что не собиралась нарушать российский закон.