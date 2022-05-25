Пробная версия PS Plus Premium Horizon Forbidden West длится пять часов на PS5 и PS4.

Один из перков, который может быть скрыт от радаров PS Плюс ПремиумGame Trials, высший уровень службы подписки Sony, называется Game Trials. Сейчас это не совсем Что изначально ходили слухи?: задание не расширяется, чтобы включить все PS Магазин, и выглядит более скоординированным. Но они удивительно щедры — на всякий случай Запретный горизонт западподставка на платформе позволит вам играть в течение пяти часов, прежде чем вас попросят покашлять.

Теперь, чтобы сначала убрать небольшую распечатку — потому что кто-то в комментариях неизбежно поднимет ее — пришло время для вас играть. Только что Это засчитывается во время реальной игры, поэтому вы получаете целых пять часов игрового процесса. Вы также можете распределить это на столько разных сеансов, сколько захотите, и вознаграждения и экономия данных, конечно же, пойдут на полный продукт, если вы решите его купить. Так что все лечится как надо.

Вы можете найти полный список игровых возможностей, доступных на Все игры PS Plus Инструктирует. Единственное, что стоит отметить, это то, что большинство дегустаторов длится всего 2 часа. фильм Киберпанк 2077 Это также дает вам доступ к пяти часам, таким как Horizon Forbidden West. На наш взгляд, это хорошо, потому что обе эти игры являются ролевыми играми, которым требуется больше времени, чтобы они укоренились в вас.

Видите ли, никто не будет подписываться на PS Plus Premium исключительно ради игрового опыта, но в качестве дополнительного преимущества для участников — если Sony сохранит свежесть выбора, это будет долгожданным дополнением.