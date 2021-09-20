Проведя три дня на орбите Земли, экипаж Isnpiration4 вернулся домой.

Облетев вокруг Земли более 50 раз в течение трех дней, экипаж миссии Inspiration 4 благополучно вернулся на Землю в субботу, 18 сентября 2021 года.

Капсула SpaceX Dragon вошла в атмосферу на скорости, превышающей 22 Маха, или чуть более 27000 километров в час. На этих скоростях воздух в атмосфере действует как жидкость, замедляя капсулу.

Трение между устройством повторного входа и воздухом вокруг него может нагревать поверхность капсулы до более чем 1900 ° C. К счастью, тепловой экран капсулы принимает на себя всю тяжесть тепла, защищая экипаж внутри специально разработанной термостойкой капсулы.

После того, как капсула замедлилась до дозвуковой скорости и достигла высоты менее 5000 футов, были развернуты два парашюта, чтобы еще больше замедлить капсулу, подготовив ее к безопасному попаданию тумана в океан.

Примерно в 19:00 по местному времени капсула с тремя астронавтами-любителями потерпела крушение у побережья Флориды.

Названная первой космической туристической миссией, Inspiration4 преследовала множество целей, помимо простого достижения низкой околоземной орбиты.

Миссия Inspiration4. Предоставлено: Inspiration4 / SpaceX.

Одной из основных целей поездки было собрать около 200 миллионов долларов для Детской исследовательской больницы Св. Джуда в Мемфисе, США. Больница разрабатывает методы лечения детских онкологических заболеваний и бесплатно лечит детей.

Джаре Исаакман, миллиардер, который финансировал Inspiration4, пообещал сам пожертвовать свои первые 100 миллионов долларов. В то время как генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск объявить Он внесет в это дело 50 миллионов долларов.

Несмотря на громкие запуски Джеффа Безоса из Blue Origin и Ричарда Брэнсона из Virgin Galactic в начале этого года, дуэту удалось достичь предела атмосферы и всего за несколько минут.

Inspiration4 первым вывел простых граждан на низкую околоземную орбиту. Но, возможно, нам не придется больше ждать, чтобы увидеть больше. Ранее в этом месяце российское космическое агентство Роскосмос объявило, что до конца года запустит как минимум две миссии по отправке частных лиц на Международную космическую станцию.

Фото на обложке: Inspiration4 / SpaceX