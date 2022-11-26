ПРОВЕРЬТЕ ЕЕ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ — Легенда российского тенниса Мария Шарапова подверглась нападению в середине матча из-за выходок соперницы

Мария Шарапова, возможно, ушла на пенсию в 2020 году, но ее наследие живет в мире тенниса. Это включает в себя ее достижения, споры и выбросы. Один из них был на Cincinnati Open 2014, когда соперница Ана Иванович взяла отпуск по болезни во время полуфинального матча.

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А россиянка проиграла матч, и ей это не понравилось. Следовательно, она поставила под сомнение законность своего тайм-аута.

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Мария Шарапова как-то усомнилась в подлинности Аны Иванович времен 2014 года.

В 2014 году Шарапова провела хороший год, выиграв Открытый чемпионат Франции среди других титулов WTA. В тот момент она еще не знала, что это будет ее последний титул Большого шлема. Она готовилась к финалу Большого шлема, играя в Cincinnati Open. Дела российской спортсменки пошли на лад, когда ее соперница Ана Иванович взяла тайм-аут из-за проблем со здоровьем. Шарапова В итоге она проиграла матч, что поставило под сомнение достоверность всей ситуации.

Мария Шарапова из России сияет во время теннисного матча Кубка WTA среди женщин 2019 года в Санкт-Петербурге, 28 января 2019 года. (Фото Майка Керева/NurPhoto через Getty Images)

Во время тайм-аута Шарапова КричалИ «Проверьте ее кровяное давление». Когда ее спросили об этом, она сказала«Это было просто странное время. Я не знаю, как это произошло. Это просто появилось из ниоткуда». Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема выразила свое замешательство и разочарование, сказав: «Я просто не знаю, что делать в такой ситуации, потому что либо вы садитесь, либо они будут ставить медицинский ультиматум».

она добавила, «Но тогда их нет, и вам нужно встать, а затем вам нужно подавать, и это 15 ни к чему. Время было немного странным, но она казалась идеальной». Она также задалась вопросом, как Иванович могла играть дольше, если она плохо себя чувствовала.

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Серена Уильямс о том, как люди по-разному видят ее и Шарапову

Несмотря на то, что он был одним из величайших теннисистов всех времен, Уильямс У тебя не было легкой поездки. Люди сканировали его на предмет посторонних вещей. Однажды я усомнился в двойных стандартах людей, сравнивая ее ситуацию с Шараповой. Она отметила, что люди, которые даже не знают русского языка, сочли бы ее вежливой из-за ее внешности.

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Это привело в ярость 23-кратную чемпионку Большого шлема, которая чувствовала, что ей нужно работать усерднее, чем ее соперница, чтобы быть добрее, чтобы люди не приняли ее за грубость.

Как вы думаете, Серена имеет право насчет математика, предпочитающего в математике взгляды, а не содержание?