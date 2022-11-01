Прогнозируется, что тропический шторм Лиза превратится в ураган в Карибском море.

Ожидается, что во вторник тропический шторм «Лиза» усилится, поскольку он проходит к югу от Каймановых островов в западной части Карибского бассейна, сообщили синоптики, прежде чем в среду он достигнет статуса урагана.
Во вторник утром на островах Бэй, у побережья Гондураса и в некоторых частях Белиза действовало наблюдение за ураганами, и в течение 48 часов ожидается сильный тропический ветер.
Предупреждение о тропическом шторме также действовало для островов залива и всего северного побережья Гондураса, ухудшение погоды ожидается в течение 36 часов.
Ожидалось, что шторм вызовет от трех до пяти дюймов дождя на островах Бэй и в некоторых частях Белиза до вечера четверга, а также от двух до четырех дюймов в некоторых частях Гватемалы, Гондураса, Ямайки и на востоке полуострова Юкатан.
«Дожди могут вызвать внезапные наводнения из северного Гондураса на север в восточную часть полуострова Юкатан», — заявили в центре ураганов.
Лиза сформировалась в понедельник, став 12-м штормом в сезоне атлантических ураганов 2022 г. Сезон, который длится с июня по ноябрь, Это было относительно спокойное началотолько с тремя названными штормами до 1 сентября и без штормов в августе, это произошло впервые с 1997 года. Активность штормов увеличилась в начале сентября с Даниэль И графкоторые сформировались в течение дня друг от друга. К концу сентября, Ураган Ян обрушился на побережье Флориды Ураган категории 4, один из самых сильных штормов, обрушившихся на Соединенные Штаты за последнее десятилетие.
В начале августа ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований Выпустить обновленный прогноз Для остальной части сезона, который по-прежнему требует более высокого, чем обычно, уровня активности. В нем они предсказали, что в сезоне, который продлится до 30 ноября, может быть от 14 до 20 названных штормов, из которых от шести до 10 превратятся в ураганы с устойчивыми ветрами со скоростью не менее 74 миль в час. От трех до пяти из них могут усилить то, что NOAA называет сильными ураганами — категории 3 или сильнее — с ветром не менее 111 миль в час.
В прошлом году был назван 21 шторм после Рекорд 30 в 2020 году. За последние два года метеорологи исчерпали список названий, используемых для обозначения штормов во время сезона ураганов в Атлантике, событие, которое произошло только в 2005 году.
С каждым годом связь между ураганами и изменением климата становится все более очевидной. Данные показывают, что Ураганы становятся сильнее во всем мире в течение последних четырех десятилетий. На согревающей планете со временем могут ожидаться более сильные ураганы и более высокая доля сильнейших штормов, хотя общее количество штормов может уменьшиться, потому что такие факторы, как более сильный сдвиг ветра, могут предотвратить формирование более слабых штормов.
Ураганы также стали более влажными из-за большего количества водяного пара в более теплой атмосфере; Ученые предположили, что штормы Ураган Харви в 2017 году Он произвел гораздо больше дождя, чем если бы не влияние человека на климат. Также подъем уровня моря способствует усилению штормовых нагонов – наиболее разрушительного компонента тропических циклонов.
Джонни Диас И Крис Стэнфорд Участие в подготовке отчетов.
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