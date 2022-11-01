Прогнозируется, что тропический шторм Лиза превратится в ураган в Карибском море.

Ожидалось, что шторм вызовет от трех до пяти дюймов дождя на островах Бэй и в некоторых частях Белиза до вечера четверга, а также от двух до четырех дюймов в некоторых частях Гватемалы, Гондураса, Ямайки и на востоке полуострова Юкатан.

«Дожди могут вызвать внезапные наводнения из северного Гондураса на север в восточную часть полуострова Юкатан», — заявили в центре ураганов.

Лиза сформировалась в понедельник, став 12-м штормом в сезоне атлантических ураганов 2022 г. Сезон, который длится с июня по ноябрь, Это было относительно спокойное началотолько с тремя названными штормами до 1 сентября и без штормов в августе, это произошло впервые с 1997 года. Активность штормов увеличилась в начале сентября с Даниэль И графкоторые сформировались в течение дня друг от друга. К концу сентября, Ураган Ян обрушился на побережье Флориды Ураган категории 4, один из самых сильных штормов, обрушившихся на Соединенные Штаты за последнее десятилетие.

В начале августа ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований Выпустить обновленный прогноз Для остальной части сезона, который по-прежнему требует более высокого, чем обычно, уровня активности. В нем они предсказали, что в сезоне, который продлится до 30 ноября, может быть от 14 до 20 названных штормов, из которых от шести до 10 превратятся в ураганы с устойчивыми ветрами со скоростью не менее 74 миль в час. От трех до пяти из них могут усилить то, что NOAA называет сильными ураганами — категории 3 или сильнее — с ветром не менее 111 миль в час.