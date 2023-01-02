Прогнозы войны на Украине в 2023 году: более сильная борьба с более жесткой российской армией

Стратегические стимулы для всех сторон в войне на Украине указывают на продолжение конфликта в 2023 году. Урегулирование войны будет происходить на поле боя, а не главным образом путем переговоров. Тем временем Россия планирует еще одно наступление, чтобы укрепить свои позиции в регионе и подготовиться к еще одному году войны.

О любом оружии, которое Запад воздержится от поставки Украине в ближайшие два месяца, в следующие шесть месяцев будет сожаление.

Кроме того, необходимо искоренить представление об абсолютной некомпетентности России. Ни одна армия не идеальна, и у российских вооруженных сил есть свои проблемы, но западные аналитики очень оптимистично оценивают первоначальные неудачи России.

Российские военные улучшения

Несмотря на проблемы с координацией и эффективностью, преследовавшие российскую армию, его атака на Киев почти увенчалась успехом. Россия добилась оперативного шока, перегрузила украинскую систему управления и превратила сплоченную военную силу в секретные подразделения. Она провела капитальный ремонт почти половины украинской армии в восточном Донбассе, добившись стратегической внезапности молниеносным ударом по Киеву — шок, купленный за счет эффективного планирования и координации на более низких уровнях командования, но, тем не менее, неожиданность — и достигла своих ключевых целей. на Украине. на юг в первую неделю.

Однако решающим оказался компромисс России между внезапностью и последовательностью планирования. Русские войска, не имея четкого представления о ходе кампании в целом, столкнулись с неожиданным сопротивлением и не смогли выработать разумных тактических планов. Украинская армия, которая годами тренировалась и имела обширные планы ведения войны с Россией, была достаточно стойкой, чтобы пережить первые дни войны без последовательного командования и управления. После 27 февраля Украина восстановила контроль над оперативным пространством. России потребовалось еще две недели, чтобы сделать это, после чего наступление на Киев застопорилось, и российские войска оказались в опасности обхода с фланга.

Усилия России после ухода из Киева были отмечены попыткой восстановить оперативный контроль. Похоже, ее командующий на Украине генерал Сергей Суровикин так и сделал — типа Украинский военачальник, генерал Валерий Залогнийвключительно Недавнее интервью.

Война обычно выявляет ограниченность офицеров мирного времени; Залужный уволил десять украинских командиров, один из которых покончил жизнь самоубийством. На данный момент Залужный очень хорошо знает своего театра военных действий и командиров бригад, а также их штабы, что является исключительным преимуществом в развивающейся войне, где оперативный контроль имеет первостепенное значение. Тем не менее Суровкин добился гораздо большего, чем любой из его предшественников, в создании сплоченного российского руководства. Уход России из Херсона был осуществлен разумно и требовал тщательного планирования.

Текущий оперативный план России включает три аспекта, два из которых хорошо известны; Другой будет раскрыт в ближайшие три месяца.

Стратегическая кампания России направлена ​​на то, чтобы вывести из строя энергетическую инфраструктуру Украины. Тройная цель. Во-первых, тем самым Россия может подорвать моральный дух Украины и привести к увеличению числа беженцев. Во-вторых, Украина должна сделать выбор между использованием своих ограниченных средств противовоздушной обороны для защиты критически важной инфраструктуры или вооруженных сил; Чем дольше будет продолжаться российская кампания стратегических ударов, тем дольше придется откладывать украинское наступление. В-третьих, ослабляя энергетическую инфраструктуру Украины, Россия может нарушить украинскую логистику и способствовать ее новым наступлениям.

Продолжающееся давление России вдоль линии фронта также является актом промедления. Российское давление на востоке, особенно на Бахмут, далеко не так сильно, как во время летнего наступления на Донбасс. Но Украина должна защищать существующую линию связи, иначе она рискует предоставить плацдарм для России.

Тем не менее, статическая оборона, даже если она осуществляется с большим мастерством, требует людей и техники; Украина может не понести таких тяжелых потерь, как заявлялось во время битвы за Северодонецк, поскольку у России было артиллерийское преимущество 60: 1. Украинские силы в Бахмуте хорошо зарекомендовали себя, а российское артиллерийское преимущество ближе к 3: 1, что опровергается цифрой. гораздо большая точность западного украинского оружия.

Однако каждое подразделение, занятое защитой новой линии, является подразделением, недоступным для крупной атаки. Заставляя Украину защищаться везде, Россия усложняет концентрацию украинской власти, тем самым выигрывая время.

Российская атака в будущем

Будущие наступательные планы России «Неизвестно известно». Вполне вероятно, что генерал Суровикин, по крайней мере, имел политическую цель оккупировать все Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Однако повторно форсировать Днепр будет очень сложно. Как максимум, Соровикина могут еще раз обвинить в том, что он полностью подчинил себе Украину.

Суровкин научится на ошибках России. Он будет развернут более эффективно, чем его предшественники, и на фронте будет размещено около 200 000 новых военнослужащих. Он выберет время для своей атаки с самым суровым наказанием. Высокая скорость российских ракетных атаквозможно, последний — стратегические бомбардировки войны, возможно, разрушающие энергетическую систему Украины и добавляющие еще один фактор к украинскому планированию.

Наиболее опасным направлением действий для России было бы наступление из Белоруссии через Пинские болота, которое перерезало бы украинские пути снабжения на запад. Это возможно, хотя и относительно маловероятно. Болота нельзя было широко пересечь, если они не замерзли. Даже сейчас температура слишком высока, чтобы гарантировать промерзание земли. Даже если земля замерзнет, ​​российское наступление все равно будет сдерживаться железной дорогой, а многие из основных магистралей, идущих с севера на юг в Беларусь, будут одноколейными — богатые цели для украинской контратаки.

Наиболее вероятным путем для России может стать очередная атака на Киев. Россия накопила в Беларуси значительное количество техники и обучает 200 000 солдат; Эти люди будут далеко не так квалифицированы, как украинские силы, которые сражались в течение десяти месяцев, но они будут намного уступать по численности силам, которые первоначально атаковали Киев.

Если Россия сможет двигаться достаточно быстро — «если», учитывая ход войны, — она может поставить Украину перед оперативной дилеммой, которую она стремилась создать с февраля: сохранить Донбасс и потерять северо-восток или оставить Донбасс и, возможно, северо-восток. .

Суровикин почти наверняка разработает эту кампанию, чтобы предоставить России долгосрочную передышку, сначала закрепив контроль над ключевыми населенными пунктами на пути к Киеву и заставив их подчиниться, прежде чем, наконец, штурмовать Киев.

Украина ответы

Украина связана теми же соображениями, что и Россия. Погода сейчас почти замерзла, но вдоль линии фронта земля остается периодически холодной и влажной, а не образует суровую зимнюю упаковку. Таким образом, Украине, возможно, придется подождать до весны, чтобы атаковать на юге, что даст России — при небольшом везении и резком похолодании в январе — возможность наступать с севера.

Но Украина не стояла на месте. Хотя Россия держит украинские силы на линии фронта, Украина предприняла три решительных шага.

Во-первых, он держал около половины своих бригад вне контакта. Силу линии фронта трудно измерить, но Украина, похоже, уменьшила массу, которую она развернула по всему фронту, воспользовавшись своей глубиной обороны, лучшим артиллерийским соотношением и лучше обученным персоналом для более эффективной ротации подразделений, сохраняя при этом некоторую степень резерва. для наступления. .

Во-вторых, Украина начинает притворяться Его способность атаковать внутри России, и поразить стартовые позиции российской ударной кампании дальнего действия. Это будет иметь решающее значение для любого долгосрочного мирного урегулирования.

В-третьих, Украина улучшила свои позиции на местах с меньшими затратами, чем Россия. Да, бои на линии Сватово — Кременная идут жестоко, но Украина оказалась мудрее России в Бахмуте и начала замыкать петлю вокруг Кременной. В долгосрочной перспективе Украина накапливает незначительные тактические и оперативные улучшения, которые позволят провести крупное наступление на стратегическом уровне.

Вопрос для Украины заключается в том, наступать ли на юг, самый стратегически важный регион, или на восток, потенциально самый плодородный регион. Прорыв Запорожской линии и продвижение в сторону Мелитополя поставит под угрозу пути снабжения России в Крым. Но Россия установила там несколько линий обороны и будет упорно сражаться; Потери будут высокими, а Украина должна еще напрячься и призвать к контратаке. В качестве альтернативы, прорыв линии Сватов-Кремина может разрушить позиции России на востоке, сжать ее логистику в Донецке и Луганске и заставить тысячи российских войск оказаться в небольшом котле. Это также может подвергнуть украинские силы контрудару России, учитывая территорию на севере Донбасса.

Тем не менее, в ближайшие месяцы вполне возможна еще одна контратака.

Западная политика

Западные планировщики находятся в незавидном положении, планируя без четкого набора политических целей. До мая 2023 года цель Запада должна состоять в том, чтобы дать Украине инструменты, необходимые для смягчения любой стратегической дилеммы, которую может поставить Россия.

Первая стратегическая дилемма — бомбардировка, отсюда и важность противовоздушной обороны. Чем больше систем ПВО получит Украина, тем больше она сможет продвинуться к линии фронта, не жертвуя прикрытием критической инфраструктуры. Patriot PAC-3 значительно улучшит защиту украинской инфраструктуры, равно как и национальные передовые зенитно-ракетные комплексы (NASAMS) и, в идеале, мобильные точечные системы защиты вместе с поставленными из Германии зенитными машинами Gepard.

Но нужно больше.

Украине требуется большое количество боеприпасов; У Запада есть большие запасы боеприпасов, но он должен разместить производственные мощности намного ближе к Украине, в идеале в Польше, и увеличить производство как минимум в три-пять раз, чтобы удовлетворить ежемесячные украинские потребности. Он также должен поставить больше бронетехники, в частности, немецких танков «Леопард-2»; Соединенные Штаты должны вывернуть Германии руку, чтобы эти танки могли добраться до Украины. Но удерживая русских в страхе, вы не выиграете войну. Украина должна получить наступательные возможности, чтобы вести войну с Россией: оборонительная война рискует повторить патовую ситуацию и резню, которые характеризовали Первую мировую войну.

Наконец, Соединенным Штатам следует незаметно выступать посредником в различных проектах совместного производства и совместной разработки между Украиной и НАТО в Восточной Европе для расширения производства оружия большой дальности, такого как украинская противокорабельная крылатая ракета «Нептун». Украина уже нанесла значительный психологический ущерб своими глубокими ударами и нарушением оперативной сплоченности России. Добавление крылатых ракет, способных наносить удары по российским кораблям по всему Черному морю, разорвет российскую мертвую хватку в Крыму, а производство оружия с возможностью наземного нападения подорвет долгосрочные позиции России.

В 1942 году Соединенные Штаты увеличили производство боеприпасов более чем на 400 %, что намного больше, чем у любой из комбатантов той войны. Нет ничего плохого в том, чтобы повторить этот подвиг, за исключением продолжающихся прерывистых поставок жизненно важных военных грузов на Украину. Твердое изложение целей войны Запада, наряду с адекватным финансированием, может привести к изгнанию России с Украины. Если США хотят, чтобы Украина победила, то они должны действовать таким образом.

Сет Кропси — основатель и президент Йорктаунский институт. Он служил морским офицером, заместителем заместителя министра ВМФ и автором «Mayday: закат американского военно-морского превосходства(2013) иМорская слепота: как политическая халатность душит американскую военно-морскую мощь и что с этим делать(2017).