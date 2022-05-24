Прогноз в столичном регионе: в течение нескольких дней облачно и влажно.

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10:15 — Прогноз на выходные приближается к нестабильности Как мы уже упоминали за последние пару дней, в прогнозах на выходные, особенно в субботу и воскресенье, существует большая неопределенность. Модель для США (GFS) сообщала о случайных ливнях, в то время как европейская модель по состоянию на прошлую ночь прогнозировала сухую и солнечную погоду. К сожалению, европейская модель, похоже, уступает идее американской модели и теперь показывает больше облаков и дождя для субботы и воскресенья. Обе модели предполагают, что шансы на дождь должны стать уроком к понедельнику, но до тех пор мы, возможно, не полностью выйдем из леса. Это не означает, что выходные будут отмытыми, просто дождь может иногда доставлять неудобства. У нас будет более подробная информация в будущих обновлениях по мере приближения выходных.

Несколько субъективная оценка сегодняшней погоды по шкале от 0 до 10.

3/10: Дядя плачет, потому что с нас довольно; Больше дождя может быть главной проблемой.

сегодня: Дождь, дождливый вечер. Рост: от 64 до 69.

Сегодня ночью: Перемежающийся облачный туман. Отжимания: от 55 до 60.

завтра: Облачно, возможна морось. Рост: от 65 до 70.

Второй самый влажный май в Вашингтоне за последнее десятилетие не нуждается в какой-либо помощи, но вот с чего мы начинаем снова с большего количества периодов дождя и мороси в течение следующих нескольких дней. Выходные, посвященные Дню памяти, должны принести теплый воздух и солнечное небо, но сухая погода все еще далека от завершения.

Сегодня вторник): Дождь идет сегодня утром с наиболее устойчивой активностью к югу и востоку от города. К сегодняшнему дню дождь должен превратиться в легкий ливень или моросить, так как походы изо всех сил пытаются достичь середины 60-х годов. Дополнительные осадки в основном составляют менее 0,25 дюйма, хотя на нашем крайнем юге их может быть немного больше. Ветер восточный слабый, 5-10 м/с. Уверенность: средняя READ Байден назвал Катар основным союзником, не входящим в НАТО

Сегодня ночью: Постоянное низкое давление удерживает облака и прохладный морской воздух на месте, а морось и небольшие ливни присутствуют. Минимальные значения колеблются от середины 1950-х годов до примерно 60 при слабом ветре с востока и северо-востока. Уверенность: средняя

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завтра среда): Липкие облака сохраняются благодаря низкому давлению у восточного побережья на фоне прохладных восточных бризов (от 5 до 10 миль в час). По-прежнему возможен кратковременный изморось или небольшой дождь. Максимумы снова холоднее, чем обычно, с середины 1960-х до почти 70. Уверенность: средняя.

Завтра вечером: Пасмурное небо, когда минимумы в 1950-х годах опустились до минимумов в 1960-х годах. Легкий туман или ливень все еще возможны. Уверенность: средняя

Четверг Он характеризуется удалением низкого прибрежного давления и перемещением новой области низкого давления со Среднего Запада. Утром в четверг могут быть небольшие солнечные перерывы, прежде чем мы снова уйдем во второй половине дня с кратковременным дождем или возможными штормами. При условии, что теплый фронт сможет пройти через этот район, максимумы должны вернуться к середине 70-х и примерно 80-м. Есть внешний шанс, что мы все еще будем облачными и холодными. Вероятность увеличения дождя и шторма в четверг вечером при пасмурном небе с самым низким уровнем в 1960-х годах. Уверенность: средняя

Пятница Здесь больше дождей и гроз при преимущественно облачном небе и максимумах от 70-х до 80-х годов. Мы можем контролировать некоторые частичные расчистки позже в тот же день. Некоторые облака могут продолжиться в пятницу вечером с минимумов в 1950-х годах до минимумов в 1960-х годах. Уверенность: средняя READ Убийца итальянской мафии "Killer People" освобожден из тюрьмы