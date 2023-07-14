Прогноз Метеорологического бюро Северной Ирландии: волна тепла Cerberus не достигла Северной Америки, поскольку температура в Европе превышает 45°C.

Температура в Европе может превысить рекордно высокие 48,8°C, зафиксированные на Сицилии в августе 2021 года.

Метеобюро заявило, что нет никаких признаков того, что европейская волна тепла затронет Северную Ирландию.

Волна жары Cerberus прокатилась по Европе, с сообщениями о туристах, терпящих крах по всему континенту, и о человеке, погибшем в северной Италии.

Температура может превысить рекордные 48,8°C, зафиксированные на Сицилии в августе 2021 года, а пик ожидается в пятницу.

Тем не менее, ожидается, что в Северной Ирландии сохранятся нестабильные и переменчивые погодные условия, а также солнечное сияние и ливни, иногда переходящие в более длительные периоды дождя.

«Погода будет ветреной в пятницу и субботу, но в воскресенье ветер утихнет. Температуры, вероятно, останутся на уровне средних дневных и ночных значений», — пояснил представитель Метеобюро.

Ожидается, что аномальная жара, которая уже наблюдается в большинстве районов южной Европы, северо-западной Африки и Ближнего Востока, сохранится и на следующей неделе.

Максимальные температуры, которые примерно на 10–15 градусов по Цельсию выше среднего, «могут достигать середины 40 градусов в некоторых частях южной Европы и достигать 50 градусов в некоторых частях северной Африки».

Ребекка Шервин, метеоролог из группы глобального прогнозирования Метеорологического бюро, сказала: «Возможно также, что иногда севернее Европы будут температуры выше среднего, но они будут более короткими и менее значимыми.

«Высокие температуры обусловлены хорошо зарекомендовавшей себя системой высокого давления, которая распространяется по всему региону, что позволяет температурам повышаться день ото дня. Во всем регионе также наблюдаются необычно высокие температуры поверхности моря, причем во многих частях Средиземноморья температура поверхности моря составляет от 25 до 28°C.

«Это усугубит воздействие жары на прилегающие территории, поскольку даже в прибрежных районах ночные температуры вряд ли упадут ниже 20-градусной отметки по Цельсию.

«Южное смещение струйного течения, которое выталкивает высокое давление на юг через этот регион, также приводит к перемещению систем низкого давления в Великобританию, что приводит к более нестабильной и прохладной погоде, чем мы наблюдали в июне, когда струйное течение было на более северных широтах».