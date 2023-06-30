Прогноз на июль: палящая жара на юге и юго-западе

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Температура выше среднего ожидается от побережья Мексиканского залива до юго-запада, а также в крайнем северном ярусе.

Юго-запад, вероятно, будет выше среднего.

Скорее всего, месяц будет более прохладным, чем в среднем, в некоторых частях Средней Атлантики, Центральных равнин и Калифорнии.

Температуры в июле могут быть продолжением того, что мы наблюдали в июне, с более жаркими, чем в среднем, условиями на юго-западе и почти средними или более низкими температурами в центральной части Соединенных Штатов, согласно обновленному прогнозу, опубликованному в пятницу The Weather Company. IBM Business, атмосфера G2.

На юго-западе ожидается аномально теплый июль. Ожидается, что в июле на юго-западе температура будет выше нормы. Это связано с тем, что мы ожидаем увидеть продолжение дискретной схемы струйного течения с июня с тепловым куполом высокого давления, сосредоточенным над частями юго-запада.

Также может быть жарко вблизи канадской границы. Температуры выше среднего также ожидаются от некоторых частей верхнего Среднего Запада и Великих озер до северной части Новой Англии.

Искусство на западе, в центральной части США и в Средней Атлантике может испытывать немного более прохладные условия, чем в среднем. В некоторых частях Калифорнии, особенно вблизи побережья, в июле может стать прохладнее. Наш прогноз также указывает, что Центральные равнины и среднеатлантический регион от южной Пенсильвании до Северной Каролины также могут быть холоднее, чем обычно, в июле.

На Центральных равнинах самый холодный июль может быть и самым влажным месяцем. Если грозы не причиняют вреда или не вызывают обильных дождей, это будет хорошей новостью. тяжелое или исключительное обезвоживание.

В этом прогнозе есть некоторая неопределенность. внешний вид Паттерн пассивной блокировки NAO Это может привести к тому, что более теплые, чем в среднем, условия сместятся на север. Существует также неопределенность в отношении того, где будут находиться температурные аномалии в пределах расщепленной картины, которая, как ожидается, сохранится до середины июля.

«Нет никаких оснований ожидать значительных изменений в температурном режиме в июле, но точные детали явно являются самой сложной частью», — сказал доктор Тодд Кроуфорд, вице-президент по метеорологии в Atmospheric G2 и автор прогноза.

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