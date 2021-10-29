Программа МГУ по космическим наукам представлена ​​на саммите SOAR

13-14 октября в Корбине состоялся ежегодный саммит компании Appalachian Region Formation (SOAR), на котором были отмечены некоторые достижения штата Морхед в области разработки космических систем.

Саммит SOAR 2021 года был посвящен вопросам и задачам, стоящим перед Аппалачским регионом. В нем приняли участие более 1000 человек, среди которых были жители, предприятия, выборные должностные лица, лидеры некоммерческих организаций и другие агенты изменений в Аппалачах.

Morehead State сотрудничает с SOAR для поддержки региональных усилий по охвату, возможностей экономического развития и продвижения образования в сфере обслуживания университета, как указано в стратегическом плане учреждения.

Основным докладчиком на мероприятии был доктор Джерри Линенингер, хирург ВМС США в отставке, астронавт и эпидемиолог. Линингер рассказал о своем опыте в медицине и освоении космоса. Выпускник Военно-морской академии США, он имеет степень доктора медицины и методологии исследований и двойную степень магистра в области управления политикой и регулированием. Он также провел пять месяцев на борту российской космической станции “Мир”, где произошла серия опасных для жизни событий, и он провел широкий спектр научных экспериментов.

На мероприятии были подчеркнуты обязательства МГУ в области освоения космоса, в том числе предстоящий запуск Artemis I. Ракета, самая большая из когда-либо существовавших, будет нести спутник Lunar IceCube, спроектированный, построенный и испытанный студентами и преподавателями Мичиганского государственного университета в качестве вспомогательной полезной нагрузки. Lunar IceCube – это небольшой и сложный межпланетный космический корабль размером с ручную кладь.

Он был спроектирован, построен и испытан командой Школы инженерии космических систем МГУ и более чем 50 студентами. Морхед Стейт руководит миссией в партнерстве с Центром космических полетов имени Годдарда НАСА, Лабораторией реактивного движения и Bosk Space Propulsion.

Спутник будет использовать двигательную установку с плазменным приводом, чтобы направить его по круговой траектории к Луне. Он будет находиться на орбите в течение года и изучать физику переноса водяного льда на поверхности Луны для поддержки лунного участка, который НАСА планирует разработать.

На саммите также была отмечена работа многих выпускников МГУ, которые сейчас работают в аэрокосмической и инженерной областях, особенно тех, кто работает в компаниях в Кентукки, включая Раджант.

Информацию о Центре космических наук МГУ можно найти на сайте http://www.moreheadstate.edu/ssc

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