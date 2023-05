Программа по гребле на гребной площадке — зачислите три группы женщин в команду CSC Academic All-District.

Награждая лучших студентов-спортсменов страны за их выступления на соревнованиях, а также в классе, три Леди Вол были включены в состав академической команды всех округов College Sports Communicators 2022-23 гг., Отметив наибольшее количество отборов за один год в истории программы. организация объявила во вторник.

Номинирован в категории At-Large в различных видах спорта, Райли Фердельман И Наталья Лорам И Люси Марит Каждый получил признание впервые в своей карьере. После их выбора три гребца переходят к всеамериканскому голосованию CSC Academic. Победители первой, второй и третьей команд Academic All-America® будут объявлены 22 июня.

Маркетолог-второкурсник со средним баллом 3,88, Фердельман греб на лодке 2V8, установившей впечатляющий рекорд 36-6 за год. Группа выиграла серебряную медаль чемпионата Big 12 в гонках 2V8 и одержала 14 побед над соперниками по рейтингу или голосованию. Экипаж дважды за сезон выигрывал награды Big 12 Boat of the Week. Будучи первокурсницей в прошлом году, она заработала место в списке академических почетных званий SEC за первый год.

По специальности «Политология» и «Общественное здравоохранение», а также «Российские исследования», Лорам имеет средний балл 3,98, участвуя в конкурсе «Лучшая лодка» для Lady Vols. С экипажем 1V8 юниор завоевал бронзовую медаль на чемпионате Big 12 Championships и показал результат 22-19 за сезон. За свою карьеру она четыре раза получала награду The Big 12 Boat of the Week. В классе она была названа национальным ученым-спортсменом CRCA, дважды первой академической командой Большой 12 на всех конференциях и дважды академическим отбором SEC.

Имея средний балл 3,98 по политологии во время учебы в средней школе делового администрирования и глобальных исследований, Маррет был членом лодки 1V4, которая выиграла серебряную медаль на чемпионате Большой 12 за лучший результат программы в регате. The Crew установила рекорд сезона 27-13. За свою академическую карьеру старший в 2021 году получил награду за первую команду академической конференции Big 12 и дважды был включен в список академических почетных званий SEC. В 2021-2022 годах она была членом Академии Volleaders.

Для получения последней информации о программе следуйте программе гребли Теннесси. Твиттер И Инстаграм Нравится нам на Фейсбук.