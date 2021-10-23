Прогрессивный грузовой корабль переведен в новый модуль на Международной космической станции – Spaceflight Now

Российский корабль снабжения “Прогресс” состыковался с новым модулем лаборатории “Наука” на Международной космической станции в пятницу, совершив бесплатный 29-часовой полет после отделения от другого порта комплекса.

Передача позиционирует космический корабль “Прогресс” для помощи в проверке утечек в двигательной установке модуля “Наука”, которая будет использоваться для контроля положения или ориентации космической станции, когда она вращается вокруг Земли каждые полтора часа.

Беспилотный корабль снабжения “Прогресс” МС-17 вылетел из модуля космической станции “Поиск” в среду в 19:42 по восточному времени (23:42 по Гринвичу) и пролетел 115 миль (185 км) от орбитальной позиции.

Как только космический корабль оказался на подходящем расстоянии от станции, начали разрабатывать новый подход к комплексу с использованием космонавтики и радиолокационной системы рандеву «Курс». Кульминацией автоматизированного подхода стала стыковка с блоком «Наука» в 12:21 по восточному времени (04:21 по Гринвичу) в пятницу.

Стыковка стала первым взаимодействием корабля “Прогресс” с модулем “Наука”, который прибыл на космическую станцию ​​29 июля и стал крупнейшим дополнением исследовательского комплекса за более чем десятилетие. Экипаж корабля “Союз” перебрался в блок “Наука” в прошлом месяце перед отправкой 16 октября на посадку, освободив стыковочные блоки корабля снабжения “Прогресс МС-17”.

Наука, что означает наука, пережила бурный полет к космической станции после запуска с космодрома Байконур 21 июля. Однодневная поездка.

Но после нескольких часов стыковки двигатели «Науки» начали непреднамеренно срабатывать из-за сбоя программного обеспечения. Двигатели вытолкнули космическую станцию ​​из ее надлежащего положения, и она начала медленное падение. Станция сделала полтора оборота, прежде чем другие двигатели вернули управление.

Космический корабль “Прогресс МС-17”, который сейчас состыкован с “Наукой”, в ближайшие несколько недель проведет проверку герметичности линий двигателя.

Новый российский узловой модуль “Причал” заменит космический корабль “Прогресс МС-17” в Порт-Наука в следующем месяце.

Запуск модуля “Причал” запланирован на 24 ноября с космодрома Байконур на ракете “Союз”, после чего 26 ноября состоится стыковка модуля “Наока”.

Как только модуль “Причал” выйдет на орбиту по пути к космической станции, 25 ноября космический корабль “Прогресс МС-17” выйдет из Науки с запущенным с “Наукой” стыковочным адаптером для временного размещения кораблей “Союз” и “Прогресс”.

Модуль “Причал” станет стандартным местом стыковки кораблей-паромов “Союз”.

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