Прогресс в ядерных переговорах с Ираном, но конец “далек”

В понедельник российский делегат заявил, что переговоры на высшем уровне в Вене, направленные на возвращение Соединенных Штатов к ядерной сделке 2015 года с Ираном, продвигаются вперед, и на этой неделе эксперты работают над формулированием предложений, но решение пока не найдено. .

Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из сделки, которая обещает предоставить Ирану экономические стимулы в обмен на ограничения его ядерной программы в 2018 году при президенте Дональде Трампе, который заявил, что ему необходимо пересмотреть условия и ввести жесткие санкции.

В ответ Иран последовательно нарушал ограничения, установленные сделкой, обогащая уран до разрешенной степени чистоты и храня гораздо большие количества, в до сих пор безуспешных усилиях по принуждению других вовлеченных стран к предоставлению экономической помощи, которая компенсировала бы санкции США.

Президент США Джо Байден хочет вернуть Вашингтон в сделку, а Иран в течение последних двух недель ведет переговоры с оставшимися пятью державами – Германией, Францией, Великобританией, Китаем и Россией – о том, как это должно происходить. Дипломаты мировых держав раньше переключались между иранской делегацией и американской делегацией, которая также находится в Вене, но не разговаривала напрямую с иранской стороной.

Две группы экспертов работали над поиском решений двух основных проблем: отступление от санкций США, с одной стороны, и возвращение Ирана к соблюдению – с другой.

Представитель России Михаил Ульянов заявил: «Мы можем с удовлетворением констатировать, что переговоры (переходят) в стадию разработки».

Он написал в Twitter: «До практических решений еще далеко, но мы перешли от общих слов к согласованию конкретных шагов к цели».

В субботу заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран предложил проекты соглашений, которые могут послужить основой для переговоров.

«Мы считаем, что переговоры достигли стадии, когда стороны могут начать работу над совместным проектом», – сказал Арагчи иранскому государственному телевидению. «Похоже, что новое понимание обретает форму, и теперь есть согласие по конечным целям».

Арагчи добавил: «Дорога хорошо известна, но будет нелегкой». «Это не означает, что разногласия во взглядах исчезли».

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил Fox News Sunday, что переговоры в Вене были «конструктивными», но не сообщил конкретных подробностей о предложениях.

«Я скажу, что Соединенные Штаты не снимут санкции, если у нас нет ясности и уверенности в том, что Иран полностью вернется к соблюдению своих обязательств по соглашению», – сказал он.

«В переговорах есть некоторый прогресс, но это не означает урегулирования разногласий», – цитирует официальное иранское информационное агентство IRNA слова официального представителя министерства иностранных дел Ирана Саида Хатибзаде в понедельник.

«Мы считаем, что администрация США больше, чем кто-либо другой, знает, что действия Ирана подпадают под рамки ядерной сделки и будут остановлены, когда Соединенные Штаты снимут санкции, и мы можем это проверить», – сказал он.

Конечная цель соглашения, известного как Совместный всеобъемлющий план действий или СВПД, заключается в том, чтобы помешать Ирану разработать ядерную бомбу, чего, как он утверждает, он не хочет делать. У Ирана сейчас достаточно обогащенного урана, чтобы сделать бомбу, но это далеко не то количество, которое было до подписания ядерной сделки.

Проблемы также остаются вне переговоров.

Недавняя предполагаемая атака Израиля была нацелена на иранский ядерный объект в Натанзе, в результате чего был нанесен неизвестный ущерб. Тегеран ответил, начав обогащать небольшое количество урана до 60% чистоты, самого высокого уровня за всю историю. Международные проверки также могут быть прерваны без согласования.

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Авторы Associated Press Джон Гэмбрел в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, и Насер Карими в Тегеране, Иран, внесли свой вклад в этот отчет.