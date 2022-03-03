Продажа Романа Абрамовича «Челси»: российский владелец говорит, что продаст клуб, но «без ускоренного пути»

Это подтвердил в среду давний владелец «Челси» Роман Абрамович. Клуб будет продан.. Этот шаг был сделан на фоне растущих призывов в Великобритании к тому, чтобы он столкнулся с санкциями после Вторжение России в Украину.

Диалог с заинтересованными сторонами начался в начале этой недели После попыток Абрамовича дистанцироваться от клуба Агентство доставки В благотворительной организации Chelsea Charity я столкнулся с препятствиями. Швейцарский миллиардер Хансгеорг Вайс публично выразил заинтересованность в сделке, заявив, что есть еще три претендента. Wyss является частью консорциума, в который входит Тодд Бойл, совладелец Los Angeles Dodgers и Los Angeles Sparks.

Стоит отметить, что Абрамович подтвердил, что «не будет требовать погашения каких-либо кредитов». Последние отчеты «Челси» показывают, что они должны около 2 миллиардов долларов своему владельцу, который профинансировал впечатляющий уровень расходов за 19 лет, прошедших с тех пор, как он купил клуб чуть более чем за 230 миллионов долларов. Абрамович говорит, что «чистая выручка от продажи» будет распределена среди жертв войны в Украине через фонд, который он учредит.

«Основа будет на благо всех жертв войны в Украине», — сказал Абрамович. Это включает в себя предоставление необходимых средств для удовлетворения неотложных и безотлагательных потребностей пострадавших, а также поддержку долгосрочных восстановительных работ.

В предыдущих заявлениях как Абрамовича, так и клуба не признавалось вторжение России, а вместо этого говорилось о «ситуации в Украине». Хотя 55-летний мужчина не зашел так далеко, чтобы обсуждать действия России, называть это войной заметно отличается от Кремля, который назвал это «специальной военной операцией».

На Абрамовича оказывали давление, чтобы он публично отрекся от Путина или столкнулся с санкциями со стороны правительства Великобритании. Выступая в рамках парламентской привилегии, Крис Брайант, председатель Всепартийной парламентской группы по России, предупредил, что владелец футбольного клуба «Челси» собирается продать активы, прежде чем против него будут приняты меры. «Опасность заключается в том, что г-н Абрамович продал все к тому времени, когда мы приступим к его наказанию», — сказал Брайант во вторник.

В своем заявлении Абрамович охарактеризовал решение о продаже как «очень трудное решение, и мне больно расставаться с клубом таким образом». Он выразил желание вернуться на «Стэмфорд Бридж» в будущем, «чтобы попрощаться со всеми вами. [supporters] Лично. В последний раз Абрамовича видели с «Челси» на клубном чемпионате мира в прошлом месяце, когда команда Томаса Тухеля завоевала единственный трофей, который он никогда не выигрывал за время пребывания своего владельца.

Полное заявление Романа Абрамовича о «Челси»

«Я хотел бы ответить на появившиеся в последние несколько дней в СМИ слухи о том, кто является владельцем ФК «Челси». Как я уже упоминал ранее, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в текущей ситуации я сделал решение о продаже клуба, поскольку я считаю, что это в интересах клуба, болельщиков и персонала, а также спонсоров и партнеров клуба.

«Продажа клуба не будет ускорена, но будет следовать надлежащей процедуре. Я не буду просить о погашении каких-либо кредитов. Для меня это никогда не было связано с бизнесом или деньгами, а с чистой страстью к игре и клубу. Более того , Я поручил своей команде создать благотворительный фонд, в который жертвовать всю чистую выручку от продажи. Фонд будет на благо всех жертв войны в Украине. неотложные потребности пострадавших, а также поддержка долгосрочной работы по восстановлению.

«Пожалуйста, знайте, что это было очень трудное решение, и мне больно отлучаться от клуба таким образом. Тем не менее, я думаю, что это в интересах клуба».

«Я надеюсь, что смогу посетить «Стэмфорд Бридж» в последний раз, чтобы лично попрощаться со всеми вами. Быть частью «Челси» было привилегией всей жизни, и я горжусь всеми нашими совместными достижениями. Футбольный клуб «Челси» и его сторонники всегда будут в моем сердце».