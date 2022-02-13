Продажа «Финника» в крупных размерах российской группе Рики.

Немецкая Sola Media закрыла волну международных продаж анимационного фильма «Финник» производства группы «Рики», который Sony Pictures Russia выпустит в России и СНГ 24 марта.

Анимационная компьютерная комедия рассказывает о приключениях 13-летней Кристен, которая дружит с юным проказником Финником — одним из пушистых и обычно невидимых существ, известных как финны. Странная парочка должна объединиться в качестве детективов, чтобы раскрыть загадочные события, происходящие в их городе.

Штутгартское торговое агентство заключило сделки с Eagle Pictures (Италия), Independent Films (Бенилюкс), Koch Films (Германия/Австрия/Швейцария), Vertigo Releasing (Великобритания), Tanweer (Греция) и Selmer Media (Скандинавия). и Myndform. (Исландия), Rialto (Австралия и Новая Зеландия) и Black Sheep Films (Южная Африка), а также имеет эксклюзивные права на распространение в нескольких дополнительных регионах.

«Мы сразу влюбились в «Финника», когда увидели первый тизер. Энтузиазм наших первых покупателей и качество дополнительных материалов, которые мы получили по ходу производства, подтверждают наше первое впечатление», — сказал Сольвейг Лангланд, управляющий директор Sola Media. .

«Этот фильм прекрасно анимирован, имеет высокий уровень качества и предлагает много юмора, который особенно востребован в данный момент. Креативная идея иметь невидимого финна в вашем доме убедительна и пробуждает воображение зрителей. Кто не хотелось бы иметь финна под рукой?

Предыдущие продажи анимационной функции включают ACME (Балтика) и KLB SAS (Франция и франкоязычные территории в Европе и Африке).

«Я думаю, что в фильме Финника есть качественная анимация и оригинальный сюжет, который будет интересен кинозрителям в странах Балтии», — сказал Стед Инграм, генеральный менеджер ведущего балтийского дистрибьютора ACME Film, который планирует широкий прокат в кинотеатрах рядом с местными кинотеатрами. выпуск.

«KLB прольет свет на эту веселую и очень инновационную комедию и очень рада представить Финна французской аудитории», — сказала Карен Леви Пинчтон, управляющий директор KLB. «Мы не могли устоять перед юмором, приподнятым настроением и счастьем Финна, и нас так вдохновила смелая, милая и смелая 13-летняя Кристен. После просмотра этого неотразимого мультфильма все мечтали о финне».

Анна Мицкая, глава международного отдела Ricky Group, добавила: «Финник изначально создавался в соответствии с мировыми тенденциями анимации, и мы очень рады видеть, как эта история находит новых зрителей по всему миру. Мы гордимся новыми партнерствами и возможностями для развития Более того, мы рады Российскому кинотеатральному релизу, который будет поддерживаться Sony».