Роман Абрамович отрицает, что хочет погасить свой кредит в 1,5 миллиарда фунтов стерлингов, выданный «Челси», и пообещал передать выручку от продажи клуба на благотворительность.

Клуб был выставлен на продажу Абрамовичем в марте, прежде чем правительство Великобритании наложило на него санкции за его связи с президентом России Владимиром Путиным после вторжения России в Украину.

Абрамович сказал, что не будет просить кредит у «Челси» и что выручка от продажи клуба пойдет на благотворительность «всем жертвам войны в Украине».

После сообщений о том, что олигарх хочет вернуть деньги, которые он одолжил клубу, 55-летний футболист подтвердил свое намерение передать деньги от продажи благотворительным организациям.

В заявлении, опубликованном Абрамовичем и «Челси» в четверг вечером, представитель россиянина сказал: «Во-первых, намерения г-на Абрамовича в отношении направления доходов от продажи «Челси» на благотворительность не изменились.

«С момента первоначального объявления команда г-на Абрамовича определила высокопоставленных представителей органов ООН и крупных мировых благотворительных организаций, которым было поручено сформировать Фонд и разработать план его деятельности. Ведущий независимый эксперт провел переговоры с представителями правительства, которые представили структуру и первоначальные планы.

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Роман Абрамович наблюдает за игрой Англии и Италии во время Евро-2012 в Киеве (Фото: Дэвид Кляйн/Sport Image)





Абрамович к этой работе не привлекался и ею самостоятельно руководили специалисты с многолетним опытом работы в гуманитарных организациях.

«Во-вторых, г-н Абрамович не просил для погашения какой-либо ссуды за него — эти предположения совершенно неверны — как и предположения о том, что г-н Абрамович поднял цену клуба в последнюю минуту. В рамках цели г-на Абрамовича найти хорошего хранителя для «Челси», тем не менее, он поддержал каждого претендента. В ходе этого процесса я намерен инвестировать в клуб, в том числе в академию, женскую команду и необходимую реконструкцию стадиона, а также поддерживать работу Фонда «Челси».

Консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Бойлом является предпочтительным претендентом на покупку «Челси», но правительство Великобритании не допустит продажу, если не будет абсолютно уверено, что Абрамович не получит никаких доходов.

Продажу проводит Raine Group, инвестиционный банк, назначенный Абрамовичем, который будет иметь решающее слово в отношении того, кто купит клуб.

Срок действия лицензии правительства «Челси» истекает 31 мая, и они сталкиваются с перспективой прекращения деятельности, если клуб не будет продан или лицензия не будет продлена.

Премьер-лига собирается 8 июня, чтобы сформировать новый сезон, и в это время «Челси» необходимо будет получить лицензию, чтобы участвовать в следующем сезоне.

Представитель добавил в заявлении: «После санкций и других ограничений, наложенных Соединенным Королевством на г-на Абрамовича после объявления о продаже клуба, кредит также стал объектом санкций Европейского Союза, что требует дополнительных разрешений. Это означает что средства будут заморожены и подлежат юридическим процедурам, регулируемым властями, и это остается. Средства предназначены для фонда, и правительство знает об этих ограничениях, а также о юридических последствиях.

«Чтобы было ясно, г-н Абрамович не имеет доступа или контроля над этими средствами и не будет иметь никакого доступа или контроля над этими средствами после продажи. Несмотря на изменение обстоятельств с момента его первоначального объявления, он по-прежнему привержен поиску хорошего доверительного управляющего для «Челси». и гарантируя, что вырученные средства пойдут на уважительные причины».

Анализ: болельщики «Челси» могут почувствовать облегчение

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Кафе «Солкол» прерывает заявление Романа Абрамовича после того, как россиянин вновь заявил, что не будет рассчитывать на погашение кредитов, предоставленных «Челси» при продаже клуба.



Об этом сообщил корреспондент Sky Sports News Кава Солкул.

«Роман Абрамович не часто говорит формально, а когда говорит — это обычно имеет значение. Это важное заявление его пресс-секретаря.

«Во время продажи за последние две недели были предположения, что он действительно хотел вернуть эти деньги из-за налоговых сложностей и того факта, что он был оштрафован.

«Это действительно сложная ситуация, но сегодня вечером он пытается все исправить. В своем заявлении он, по сути, сказал: ничего не изменилось. клуб был продан.

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Болельщики «Челси» держат транспарант Романа Абрамовича на «Стэмфорд Бридж».





«Он рассказал о том, что будет с деньгами. Ранее он сказал, что они пойдут на помощь жертвам войны в Украине. В этом заявлении он сказал, что его команда усердно работает над созданием фонда, и люди из ООН участвуют, и они также провел переговоры с правительством Великобритании о том, что происходит.

«Сообщение, которое он просто пытается распространить, звучит так: не верьте всему, что слышите или читаете. Я не думаю, что мы можем исключать то, о чем сообщаем мы и другие люди. Информация, которую мы получили, исходит от людей, близких к продаже. информация по-прежнему верна, я не обвиняю господина Абрамовича в том, что он говорит неправду, он так это видит, но это сложный процесс, разные люди говорят разное.

«Я думаю, что это немного успокоит болельщиков «Челси». Это также затрагивает еще один ключевой момент. В нескольких сообщениях указывалось, что правила забития мячей изменились — что Абрамович запросил дополнительные 500 миллионов фунтов стерлингов, чтобы положить на стол. не прося дополнительных денег, но далее он сказал, что хочет убедиться, что люди, покупающие клуб, направят деньги на развитие клуба — инвестируют в мужскую команду, женскую команду, а также в стадион.

«Опять же, я не думаю, что то, что мы и другие публиковали, было неправильным. Это просто разные интерпретации. Г-н Абрамович объясняет, что стоит за этим». [extra money being asked for] Потому что он хотел убедиться, что будущее «Челси» в безопасности и что у людей, покупающих клуб, достаточно денег, чтобы позаботиться о клубе».