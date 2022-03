Соперники «Челси» объединяются, чтобы сформировать «гигантские лиги», поскольку гонка за клуб накаляется до крайнего срока в пятницу.

Новости Sky Sports Известно, что начались переговоры между Ником Кэнди и консорциумом, в который входят Тодд Бойл, Джонатан Гольдштейн и Хансйорг Вайс.

Пока Новости неба Они сообщают, что семья Рикеттов, владеющая американской бейсбольной командой Chicago Cubs, и бизнесмен-миллиардер Кен Гриффин объединили свои усилия и в пятницу сделают официальное предложение.

У Канди есть средства и покровители, чтобы сделать заявку на покупку «Челси» на этой неделе. Он пообещал предоставить болельщикам «Челси» место в совете директоров, если его предложение о покупке «Стэмфорд Бридж» будет успешным.

Другие участники торгов особенно заинтересованы в сотрудничестве с ним, поскольку он является постоянным сторонником «Челси» и из-за его опыта в сфере строительства недвижимости в центре Лондона.

Кэнди также провела переговоры о такой сделке с сэром Мартином Брутоном, бывшим председателем «Ливерпуля» и British Airways, еще одним поклонником «синих».

В интервью с Новости Sky Sports В преддверии победы «Челси» в Премьер-лиге над «Ньюкаслом» в воскресенье Канди рассказал о своей страсти к клубу и о своем желании стать преемником Романа Абрамовича, который был наказан на прошлой неделе после того, как заявил о своем желании продать «синих».

Ник Кэнди, застройщик и потенциальный владелец «Челси», говорит, что любит клуб и не возражает против того, кто возьмет на себя эту работу, лишь бы она была в надежных руках.



«Я болею за «Челси» с четырех лет, — сказала Кэнди. Скай Спорт. «Моего отца попросили играть за «Челси». Я люблю «Челси». Мне все равно, где он окажется, даже если он будет не со мной, главное, чтобы он был в хороших руках.

«сто процентов [the fans need to be included in ownership] Они должны участвовать. Как на борту, так и на экономическом фронте.

Крайний срок в пятницу | Около 200 заинтересованных Заявки на покупку «Челси» с Raine Group должны быть поданы до пятницы, но заинтересованные стороны должны предоставить подтверждение наличия средств, прежде чем им будет предоставлен доступ к финансовой информации о «Челси». Было около 200 выражений заинтересованности, но не многие из них считаются серьезными конкурентами. Сообщается, что саудовская медиа-группа сделала предложение, но любую сделку, связанную с Саудовской Аравией, будет трудно завершить.

Правительство обсуждает сторонний вариант продажи билетов «Челси»

Правительство Великобритании предложило «Челси» начать продажу билетов на матч через стороннюю организацию, чтобы обойти санкции, наложенные на владельца клуба Абрамовича.

«Синие» не могут больше продавать билеты своим болельщикам или выдавать выездные билеты болельщикам, посещающим матчи «Стэмфорд Бридж», в соответствии с лицензией, выданной российскому владельцу и клубу на прошлой неделе.

«Челси» могут предоставить спасательный круг для продажи билетов через сторонние организации.



«Челси» потребовал, чтобы четвертьфинал Кубка Англии на этой неделе был сыгран в «Мидлсбро» за закрытыми дверями, потому что отсутствие болельщиков «синих» нанесет ущерб «спортивной честности» матча и соревнований. Однако клуб Западного Лондона отменил запрос после бурной реакции футбольного сообщества.

Однако правительство хочет, чтобы «Челси» снова начал продавать билеты как можно скорее, и одно из предложений, над которым они работают, — передать ответственность за продажу билетов третьей стороне.

Третья сторона будет контролировать распределение билетов, чтобы гарантировать, что Роман Абрамович никоим образом не воспользуется выручкой.

Евросоюз ввел санкции против Абрамовича | Эквалайзер Лилля готов двигаться вперед

Во вторник Европейский союз ввел новые санкции против владельца клуба «Челси» Романа Абрамовича, направленные против России.

Европейский союз включил российского олигарха в обновленный список лиц, которым грозит замораживание активов и запрет на поездки из-за его тесных связей с Владимиром Путиным.

В настоящее время ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» состоится в Лилле, как и было запланировано, в среду, и переговоры между УЕФА и УЕФА продолжаются.

Роман Абрамович в финале Лиги чемпионов 2021 года



В заявлении УЕФА говорится: «УЕФА полностью привержена постоянному применению соответствующих санкций УЕФА и международных санкций. Мы понимаем, что текущее дело рассматривается в контексте лицензии, выданной в Великобритании, которая позволяет «Челси» продолжать свою минимальную деятельность. Футбол пока предлагая г-ну Абрамовичу гарантию отсутствия финансовой выгоды.

«Мы будем работать с Европейским союзом и соответствующими государствами-членами, чтобы обеспечить полную ясность и оставаться в курсе всех соответствующих и применимых мер в соответствии с последними событиями».

Премьер-лига также объявила во вторник о своем намерении создать новую независимую комиссию для тщательного изучения прав собственности и продажи клубов, но не раньше, чем Абрамович завершит продажу «Челси».