Продажа Fire Emblem Destinies прекратится в интернет-магазине 3DS в феврале 2023 года.

Cегодня, Nintendo подтвердила точную дату закрытия интернет-магазинов Wii U и 3DS.оба магазина физически закроются 27 марта 2023 года. Вы по-прежнему сможете загружать любые игры, приобретенные в обозримом будущем, но любые игры или DLC, которые вы хотите приобрести после этой даты, будут недоступны. бу.
Однако в довольно странном развитии событий Nintendo подтвердила эти продажи для Эмблема Огня Судьба На самом деле он закончится на месяц раньше, 28 февраля 2023 года. Это сделано для того, чтобы у игроков, купивших полную версию игры, было достаточно времени для достижения главы 6, после чего вам будут представлены трехэтапные пути: ВторжениеИ Приобретенное право И вдохновение.
Какой бы сюжетный путь вы ни выбрали, вам нужно будет приобрести и загрузить дополнительные необходимые DLC, которые будут доступны до даты закрытия интернет-магазина 27 марта 2023 года. То, что Nintendo сделала здесь, фактически дала владельцам Fire Emblem Fates время, чтобы сделайте свой внутриигровой выбор и загрузите необходимый DLC перед закрытием интернет-магазина.
Представьте себе альтернативу: если полная версия игры будет доступна до конца марта 2023 года, у игроков, скорее всего, не будет времени поиграть до шестой главы и выбрать свой сюжетный путь, а это значит, что вы застрянете. Хороший жест от Nintendo, учитывая все обстоятельства!
Планируете купить Fire Emblem Fate до 28 февраля? Что вы думаете о решении Nintendo? Озвучьте в комментариях ниже.
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