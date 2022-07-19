Продажа Fire Emblem Destinies прекратится в интернет-магазине 3DS в феврале 2023 года.

Cегодня, Nintendo подтвердила точную дату закрытия интернет-магазинов Wii U и 3DS.оба магазина физически закроются 27 марта 2023 года. Вы по-прежнему сможете загружать любые игры, приобретенные в обозримом будущем, но любые игры или DLC, которые вы хотите приобрести после этой даты, будут недоступны. бу.

Однако в довольно странном развитии событий Nintendo подтвердила эти продажи для Эмблема Огня Судьба На самом деле он закончится на месяц раньше, 28 февраля 2023 года. Это сделано для того, чтобы у игроков, купивших полную версию игры, было достаточно времени для достижения главы 6, после чего вам будут представлены трехэтапные пути: ВторжениеИ Приобретенное право И вдохновение.

Продажи Fire Emblem Fates закончатся на месяц раньше, 28.02.2023. DLC для Fire Emblem Fates, включая сюжетные пути, к которым можно будет получить доступ после завершения главы 6, будет доступен до 27.03.2023. Дополнительная информация: https://t.co/0SBEIjk0Bc — Нинтендо Великобритания (NintendoUK) 19 июля 2022 г.

Какой бы сюжетный путь вы ни выбрали, вам нужно будет приобрести и загрузить дополнительные необходимые DLC, которые будут доступны до даты закрытия интернет-магазина 27 марта 2023 года. То, что Nintendo сделала здесь, фактически дала владельцам Fire Emblem Fates время, чтобы сделайте свой внутриигровой выбор и загрузите необходимый DLC перед закрытием интернет-магазина.

Представьте себе альтернативу: если полная версия игры будет доступна до конца марта 2023 года, у игроков, скорее всего, не будет времени поиграть до шестой главы и выбрать свой сюжетный путь, а это значит, что вы застрянете. Хороший жест от Nintendo, учитывая все обстоятельства!

участие в Нинтендо Лайв на меня

Планируете купить Fire Emblem Fate до 28 февраля? Что вы думаете о решении Nintendo? Озвучьте в комментариях ниже.

Обратите внимание, что некоторые из внешних ссылок на этой странице являются партнерскими ссылками, а это означает, что если вы нажмете на них и совершите покупку, мы можем получить небольшой процент от продажи. Пожалуйста, прочитайте Раскрытие информации FTC Чтобы получить больше информации.