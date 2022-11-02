Продажи антидепрессантов в России выросли из-за войны на Украине

По словам западных официальных лиц, продажи антидепрессантов в России взлетели до небес, поскольку мрачная правда о путинской войне на Украине, наконец, стала достоянием общественности.

Несмотря на то, что большую часть 2021 года россияне провели в условиях карантина, статистика показывает, что россияне потратили на таблетки на 70 процентов больше за первые восемь месяцев года.

Официальные лица добавили, что «русские напуганы», поскольку «катастрофическая ошибка» путинского вторжения, включая призыв на военную службу и крах экономики, начинает сказываться на жизнях людей.

По меньшей мере 400 000 человек бежали с тех пор, как в сентябре Путин объявил, что начнет призыв в армию.

Владимир Путин сталкивается с растущим недовольством дома, поскольку он развязывает мрачную реальность своей войны против русских, но западные официальные лица говорят, что у него мало шансов заменить его.

Мобилизация оказалась особенно непопулярна, поскольку 400 000 россиян покинули страну, а не записались, а также вспыхнули массовые протесты (изображение из файла)

Москва представит доказательства того, что Великобритания помогала вторжению в Крым Москва вызовет британского посла «в ближайшем будущем» для передачи «доказательств» того, что, как утверждается, Великобритания помогла атаковать российский Черноморский флот в Крыму, сообщило в среду министерство иностранных дел. Россия заявила, что британские «эксперты» помогли Киеву нанести беспилотный удар по военно-морскому флоту в аннексированном Москвой Крыму в минувшие выходные. Россия обвинила Лондон в причастности к сентябрьскому взрыву на газопроводе «Северный поток». Российские официальные лица пока не представили никаких доказательств в поддержку своих утверждений. «Посол Великобритании будет вызван и ему будут обеспечены необходимые припасы», — сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, добавив, что встреча состоится «в ближайшее время». READ Бельгия 3-0 Россия «Основные материалы будут переданы в качестве доказательств британской стороне, а также будут продемонстрированы общественности», — добавил он.

Тем не менее официальные лица говорят, что нет никаких признаков того, что Путин решил изменить курс в Украине и что никто не готовится его заменить.

Россия уже девятый месяц ведет войну на Украине и не смогла достичь ни одной из военных целей, поставленных Путиным в начале войны.

Чиновники заявили, что Кремль думал, что ввязывается в легкий конфликт, на разрешение которого уйдут дни, и у него не было «плана Б» на случай обострения войны.

Чиновники добавили, что у них пока нет плана Б.

Это привело к росту недовольства среди российского народа и элиты, близкой к Путину, а также среди элит, которые все чаще выражают это недовольство публично.

Чиновники говорят, что русские не одобряют войну, а элиты все больше беспокоят затраты на их бизнес и перспектива призыва их детей воевать на передовой.

Это побудило таких людей, как Евгений Пригожин, босс Вагнера, известный как «повар Путина», публично критиковать то, как велась война, но не Путина.

Чиновники добавили, что, несмотря на выборы, которые должны состояться в 2024 году, в России «вряд ли произойдет смена руководства».

«Он был ослаблен этой поистине катастрофической ошибкой», — сказал западный чиновник на условиях анонимности.

«Мы видим, как Украина подводит российских военных на поле боя. Люди видят, что он совершил большую ошибку», — сказал тот же чиновник.

Россия уже девятый месяц воюет в Украине, и официальные лица говорят, что у нее «до сих пор нет плана Б» после неудавшегося блицкрига в Киеве. READ Подземная находка Достоевского в письме | Святой Франциск

И Украина, и Россия копаются в том, что, вероятно, станет долгой и кровавой войной, конца которой не видно.

Это означает, что люди больше говорят о преемниках, больше говорят о том, что будет дальше, и представляют себе жизнь за ее пределами. Но чего я не делаю, так это предполагаю, что это произойдет раньше, чем позже.

По словам официальных лиц, Путин делает все более дикие и необоснованные заявления, чтобы отвлечь внимание от собственных неудач.

В качестве примеров они выбрали угрозы «грязной бомбы», обвинения в атаках на трубопроводы Nord Stream в Великобритании и США и заявления о взломанных телефонах Лиз Трасс.

Россия все чаще полагалась на ракетные удары по украинским электросетям, водоснабжению и городам, чтобы сломить украинскую поддержку конфликта.

Но, по словам официальных лиц, это, похоже, укрепило их решимость.

Они также показали, что с их российскими коллегами ведутся «частые» переговоры о «серьезных» мирных переговорах, хотя признаков этого пока нет.

Москва сталкивается с ужасной ситуацией на полях сражений в Украине, поскольку она пытается защитить линию фронта протяженностью в сотни миль с подразделениями, сильно поврежденными зимними победами.

Деньги предназначались для их семей в бедном районе Сувашия. «Понятно — нас одурачили», — сказал один из бунтовщиков, когда женщина-офицер попыталась решить их проблемы.

Киев воспользовался этим, отбив несколько районов на севере и юге и начав контратаки.

Войска продолжают наступление на город Херсон и Луганскую область на северо-западе в надежде на новое наступление.

Но по мере того, как осенью земля размягчается, они замедляются, а автомобили увязают в грязи.

Ожидается, что зима, которая в Украине очень холодная, почти полностью остановит наступление, поскольку обе стороны окапываются перед возобновлением боевых действий весной.

Ожидается, что в этот момент в Украину прибудут сотни тысяч российских военнослужащих, чтобы закрыть бреши в линии обороны и начать наступление по мере улучшения условий.

Однако еще предстоит увидеть, что Путин не достигнет своей первоначальной цели по свержению правительства, и даже сокращенная цель «освобождения» Донбасса маловероятна.