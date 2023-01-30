Продажи производителя пиццы DP Eurasia FY подскочили на 77%

30 января (Рейтер) — DP Eurasia (ДПЭУ.Л)Компания Domino’s Pizza, управляющая брендом Domino’s Pizza в Турции и России, заявила в понедельник, что продолжает рассматривать возможность присутствия в России после резкого роста продаж за год.

Компания, зарегистрированная в Лондоне, заявила, что продажи системы, включая продажи в ее собственных и дочерних магазинах, выросли на 76,5% до 4,21 млрд турецких лир (223,82 млн долларов). С поправкой на гиперинфляцию в Турции продажи выросли на 13,1%.

DP заявила, что рост был обусловлен расширением сети и стратегическим ценообразованием, а также высоким спросом со стороны ее сети кофеен.

Компания добавила, что все еще оценивает свое присутствие в России и закрыла 29 магазинов в стране в 2022 году, доведя количество торговых точек до 159 по состоянию на 31 декабря.

В конце декабря Dubai Ports заявила, что изучает варианты для своих операций в России, включая продажу.

В то время как многие западные компании, в том числе McDonald’s (МКД.Н) DP Eurasia вышла из состава России после того, как в феврале прошлого года началось вторжение Москвы в Украину, а в апреле DP Eurasia заявила, что планирует остаться, но ограничит инвестиции.

В 2022 году DP открыла 48 новых магазинов в Турции, что превышает запланированный ранее диапазон в 30-40 магазинов.

Компания заявила, что ожидает, что ее скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за 2022 год превзойдет текущие ожидания рынка.

(1 доллар = 18,8101 фунта)

(Отчетность Анны Прошницы; редакция Эда Осмонда и Луизы Хэвенс.

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