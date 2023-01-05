Продажи серии The Last of Us превысили 37 миллионов, это новый концепт-арт многопользовательской игры.

Всего продаж за Последний из нас По состоянию на декабрь 2022 года по всему миру было продано 37 миллионов копий сериала, издатель Интерактивные развлечения Сони и разработчик послушная собака объявить.

Компании также поделились другим взглядом на будущее. Последний из нас независимо Многопользовательская игра С новым концепт-артом.

«Мы ждем с нетерпением Последний из нас«Наше 10-летие будет в июне, и мы очень рады поделиться с вами подробностями о будущем этой франшизы», — сказал Нил Дракманн, сопрезидент Naughty Dog. «По пути мы преподнесем вам несколько забавных сюрпризов, но позже в этом году мы начнем сообщать вам некоторые подробности о наших амбициях». Последний из нас Многопользовательская игра. С командой, возглавляемой Винит Агарвал, Джо Беттиннати и Энтони Ньюманом, проект превращается в свежий опыт нашей студии, но он основан на страсти Naughty Dog к созданию потрясающих историй, персонажей и игрового процесса».

другое прибытие Последний из нас Версии включают: