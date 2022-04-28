Продажи Carlsberg в первом квартале выросли из-за жажды потребителей и ограниченного влияния со стороны Украины

Бармен держит стакан пива Carlsberg в баре в Санкт-Петербурге, 17 июня 2014 года. REUTERS/Александр Демьянчук/File Photo

КОПЕНГАГЕН (Рейтер) — Датская пивоваренная компания Carlsberg (CARLb.CO) объявила в четверг, что продажи в первом квартале без учета России выросли на 27% в годовом исчислении, поскольку потребители после пандемии начали пить дорогое пиво и ограничили влияние войны на Украине. .

«У группы было сильное начало года, хотя Западную Европу легко сравнивать из-за массовых остановок в прошлом году», — говорится в заявлении генерального директора Cees’ t Hart.

«Глядя на показатели бизнеса, в первом квартале война оказала лишь ограниченное влияние», — добавил он.

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Carlsberg присоединился к конкурентам Anheuser-Busch InBev (ABI.BR) и Heineken (HEIO.AS) в связи с уходом западных компаний из России на фоне давления на Москву с целью прекратить вторжение в Украину. Прочитайте больше

Carlsberg заявила, что процесс продажи своего бизнеса в России, который в прошлом году принес 10% всей выручки, может занять до 12 месяцев.

«Мы обеспечим упорядоченный процесс ликвидации», — сказал Харт, добавив, что операции в России пока будут продолжаться, «чтобы сохранить средства к существованию 8400 российских сотрудников и их семей».

Третья по величине пивоварня в мире заявила, что продажи за квартал составили 14,9 млрд датских крон (2,10 млрд долларов) по сравнению с 11,8 млрд крон годом ранее. Цифры не включали продажи в России, где она решила продать свой бизнес. Прочитайте больше

Carlsberg оставил свой годовой прогноз операционной прибыли без изменений с прогнозом от минус 5% до плюс 2%.

(1 доллар = 7,0788 датских крон)

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(Отчетность Джейкоба Гронхольта Педерсена) Под редакцией Дэвида Гудмана

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