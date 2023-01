Продажи The Last of Us Part 1 подскочили на 238% после запуска телешоу | чарты Великобритании

У нас есть наш первый новый № 1 в британских чартах в штучной упаковке, Nintendo с ее пошаговой стратегической ролевой игрой Fire Emblem Engage.

Стартовые продажи игры на 31% ниже, чем у ее предшественника (Fire Emblem Three Houses 2019 года). Графика новой игры больше похожа на аниме, что может немного ограничить ее западную привлекательность. Тем не менее, это по-прежнему второй по величине запуск серии в Великобритании после хита 3DS Fire Emblem Awakening.

Это означает, что FIFA 23 опустилась на второе место после того, как ее продажи упали на 21% каждую неделю, а God of War Ragnarok опустилась на третье место с падением на 26%. Mario Kart 8: Deluxe занимает четвертое место с увеличением продаж на 3% за неделю, а замыкает пятерку лидеров Call of Duty: Modern Warfare 2, которая опустилась на две позиции после того, как продажи упали на 29%.

Самый большой подъем на этой неделе — «Одни из нас, часть 1», который возвращается в чарты на 20-е место с ростом продаж на 238% за неделю. Игра дополнена новым телесериалом, основанным на названии, который доступен для просмотра в Соединенном Королевстве через Sky Atlantic.

Версия игры для PS4, The Last of Us: Remastered, также снова вошла в чарты на 32-е место с ростом продаж на 322%.

Другие крупные игроки включают в себя Mario + Rabbids Kingdom Battle. Игра 2017 года заняла 12-е место на этой неделе с ростом продаж на 104%. Это произошло из-за того, что игра продавалась всего за 11 фунтов стерлингов в таких магазинах, как Argos и Amazon.

Battlefield 2042 снова на 25-м месте с ростом продаж на 177%. Опять же, это произошло потому, что название было доступно за 10 фунтов стерлингов в Argos и Amazon. Протокол Каллисто вернулся в чарты на 16-е место. Продажи игры ужасов, основанной на серии Dead Space, выросли на 83% после того, как в некоторых розничных магазинах она упала до 30 фунтов стерлингов.

Вот список десяти лучших коробок GfK UK за неделю, закончившуюся 21 января 2023 года:

прошлая неделя на этой неделе прозвище Новая запись 1 Помолвка с огненной эмблемой 1 2 ФИФА 23 2 3 Бог войны Рагнарёк 4 4 Марио Карт 8: Делюкс 6 5 Call Of Duty Modern Warfare 2 6 6 Покемон Фиолетовый 5 7 Нинтендо Переключатель Спорт 7 8 Майнкрафт (переключатель) 8 9 Пересечение животных: новые горизонты 9 10 Алый покемон