Продвижение антиквариата: бриллианты связаны с незаконной любовной интрижкой русских царей

Драгоценности намекнули на лесбийский роман с членом российской королевской семьи (Изображение: BBC)

Antiques Roadshow – это история незаконной любви, связанной с российской королевской семьей, благодаря двум ювелирным изделиям с бриллиантами, переданным поколениями семьи.

Гость программы привез два потрясающих изделия – кольцо с бриллиантом и аметистом и брошь из платины с бриллиантом и жемчугом, а также рассказ о 35-летней дружбе далекой тети и одного из внуков великого князя Александра Михайловича. , Г-жа Диа Вернер, она же графиня Анастасия Михайловна де Турбе, CBE.

Ювелирные изделия стоимостью 13 000 фунтов стерлингов также были привезены на ярмарку в несколько «скромной упаковке».

«Насколько я понимаю, ты сегодня купил мне в сумке для переноски два королевских драгоценности!» Эксперт Джеффри Манн взвизгнул, прежде чем коллекционер объяснил, что бабушка предлагала ей драгоценности, когда она работала над своим генеалогическим древом во время изоляции.

К произведениям прилагалась записка, которая всегда была с ними, в которой объяснялось, что они были переданы Михайловичем, зятем императора Николая II, его потомке леди Зии, графине Торбей, которая, в свою очередь, передала великому гостю – Милашка Мэри.

Коллекционер сказал: «Нам сказали, что это так». [Mary] Мы поехали в Лондон, чтобы поработать с миссис Зия или вместе с ней, и нам сказали, что они были очень хорошими друзьями на протяжении 35 лет.

Предметы стоимостью около 13000 фунтов стерлингов (Изображение: BBC)



Великий князь Александр Михайлович, прямой потомок леди Зии, со своей женой, великой княгиней Ксенией Александровной и ее братом царем Николаем II, 1897 г. (Фото: Laski Diffusion / Getty Images)



Этой историей поделились во время закрытого проекта генеалогического дерева (Изображение: BBC)

Она согласилась, когда Джеффри заявил, что это была «очень необычная дружба», возможно, романтическая, учитывая значение и ценность драгоценностей.

“ В драгоценном камне есть свидетельства того, что он мог быть романтичным, потому что аметист символизирует верность закону драгоценных камней, а алмаз – вечность, поэтому преданность вечности заключена в значении этого драгоценного камня здесь ”, – пояснил он. указывая на кольцо, которое датируется примерно 1880 годом.



Сопроводительная записка, которая связала драгоценные камни с г-жой Дайа Вернер (Изображение: BBC)

Он также похвалил брошь как сделанную из «лучших возможных алмазов» и, вероятно, возникшую в Париже в 1900-х годах.

Учитывая надежду, что гость сможет проверить историю и отношения, и описал ее как «идеального кандидата, чтобы раскрыть эту чудесную романтическую историю одной королевской дамы и ее верного друга», Джеффри оценил кольцо в 5000 фунтов стерлингов и Брошь, которая, как он считал, могла быть Van Cleef & Arpels или Tiffany, оценивалась в 7,8 тысячи фунтов.

Джеффри добавил к этой истории забавный личный анекдот, отметив, что он сам познакомился с миссис Зия в 19 лет в 1977 году, и что он был «всего в одном прикосновении от этих вещей, и это было для меня трепетом».

Роуд-шоу Antiques Roadshow транслируется по воскресеньям в 20:00 на канале BBC One.

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