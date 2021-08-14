Продвижение афганских талибов создает проблемы для Пакистана и Китая

Талибан захватывает город за городом в Афганистане с поразительной скоростью. Но, как выяснили Соединенные Штаты в 2001 году, свержение одного режима – это одно, а создание нового, стабильного – другое. Даже если талибам удастся договориться об официальном возвращении к власти, страна будет оставаться хаотичной в течение долгого времени, что будет иметь серьезные последствия для региона, особенно для Пакистана и Китая – разными, но геополитическими способами.

Воздействие будет еще более непосредственным для Пакистана, который уже чувствует это. За последние два десятилетия талибы превратились из доверенного лица Исламабада в угрозу. Когда Вашингтон сверг Талибан в конце 2001 года, Пакистан расценил это как серьезную внешнеполитическую потерю, несмотря на свое сотрудничество с Соединенными Штатами, Исламабад продолжал рассматривать афганское джихадистское движение как союзника даже в 2007-2014 годах, когда оно столкнулось с серьезным повстанческим движением в собственная земля от пакистанских повстанцев Талибана. Более десяти лет нарратив «хорошего против плохого Талибана» доминировал в национальных дебатах, проводя различие между теми, кто воевал в Афганистане, и теми, кто стремился свергнуть пакистанское государство.

Лишь в начале прошлого месяца два высших генерала страны – командующий армией и глава внутренней разведки – признали на редком брифинге перед несогласными членами парламента, что афганские и пакистанские талибы «являются двумя сторонами одного. монеты ». Эти замечания подтверждают, что пакистанская элита теперь опасается своих бывших ставленников, потому что в их страну глубоко проникла идеология талибов.

Возрождение талибов в Афганистане будет стимулировать многих исламских деятелей в Пакистане подражать афганскому джихадистскому движению. Для ужасно слабой Исламской Республики Пакистан было бы непросто поддержать себя за счет соседнего исламского эмирата. Всего несколько лет назад Исламабад ценой больших кровопролитий и денег смог отвоевать значительную часть своей территории недалеко от афганской границы у повстанцев Талибана. Эти достижения могут быть снова потеряны.

После окончания крупных военных операций против талибов в 2015 году Пакистан становится все более зависимым от Китая в плане восстановления своей экономики. Крупнейший проект китайской инициативы «Один пояс, один путь» – это Китайско-пакистанский экономический коридор, в который Пекин вложил десятки миллиардов долларов. Судьба коридора становится все более сомнительной, особенно в последние недели в связи с участившимися нападениями, вероятно, со стороны пакистанских талибов, направленных на китайских рабочих в стране. По мнению Пекина, распространение небезопасной обстановки из Афганистана подорвет его инвестиции в Пакистан.