Продвижение Dragon Age 4, новости Mass Effect от BioWare

картина : электронное искусство

Несмотря на бурную дорожную карту развития Эпоха Дракона 4Биовар объявить Вчера РПГ была в середине производства. Объявление совпало с новостью о том, что эпоха драконов Исполнительный продюсер покидал студию. Как говорится в сообщении в блоге, моральный дух разработчиков сейчас высок, и игра близится к сроку. Прошлой И Предыдущий Вылеты и общие Нет крупных обновлений.

В BioWare пояснили, что фэнтезийная RPG в настоящее время реализуется по сюжету, который был заложен во время препродакшена. Студия заверила своих поклонников, что в настоящее время команда «создает потрясающую среду, глубоких персонажей, надежный игровой процесс, эффектный сценарий и… [and] Эмоциональный кинематограф». эпоха драконов И массовый эффект серии в роли директора по производству Мака Уолтерса, директора по игре Коринн Буш и директора по разработке продукта Бенуа Холла в качестве режиссеров, которые будут руководить стадией производства.

В то же время, только вчера, эпоха драконов Исполнительный продюсер Кристиан Дейли объявить Что он покидает BioWare и что следующая часть серии находится «в надежных руках». Добавлено отдельно твит Это эпоха драконов Команда убивает его, и игра в надежных руках. Не влюбляйся в ненависть».

Если реакция аудитории на четырехлетнее ожидание (пока) кажется саркастической, это потому, что эпоха драконов было слишком Недавно она потеряла креативного директора.. Мэтт Голдман «Взаимно [agreed] расстаться с BioWare в ноябре. Помимо этих кадровых изменений, Эпоха Дракона 4 Это было Несколько раз переделывалвключая полное преобразование из одиночной игры в многопользовательскую снова одному игроку.

То Официальный пост в блоге Как уже упоминалось, на следующий день массовый эффект В настоящее время прототип игры разрабатывается под руководством директора проекта Майка Гэмбла. BioWare подчеркнула важность качества и попросила сообщество проявить терпение.

На Game Awards в 2020 году BioWare показала кинематографический трейлер о Эпоха Дракона 4. Он подтвердил, что главный герой столкнется с Соласом, персонажем-компаньоном из Эпоха драконов: Инквизиция. Ни одна из этих сведений не была новой кто играл инквизиция До конца или ее нарушитель DLC. согласно с ИгрыРадар, ведущий сценарист Патрик Уикс заявил, что в игре будут рассмотрены такие вопросы, как «Что происходит, когда у вас нет силы?» и «Что происходит, когда чиновники не хотят решать проблемы?» Также была раскрыта информация о BioWare. трейлер На следующий день массовый эффект Игра, в которой героиня сериала Лиара блуждает по ледяному ландшафту.

Эпоха Дракона 4 В настоящее время у него нет запланированной даты выпуска.