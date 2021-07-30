Продемократическому протестующему назначен 9-летний срок

Вооруженный полицейский сопровождает грузовик (сзади), на котором перевозится Тон Ин Кит по прибытии в суд Западного Коулуна в Гонконге, 6 июля 2020 года.

Протестующий, выступающий за демократию, был приговорен в пятницу к девяти годам тюремного заключения по первому делу, за которым внимательно наблюдали в соответствии с законом о национальной безопасности Гонконга, поскольку правящая Коммунистическая партия усиливает контроль над территорией.

24-летний Тон Ин Кит был признан виновным в подстрекательстве к сепаратизму и терроризму за то, что водил на мотоцикле группу полицейских на митинге 1 июля 2020 года. На флаге был вывешен его запрещенный лозунг «Свободная гонконгская революция нашего времени».

Пекин ввел закон о безопасности в бывшей британской колонии в прошлом году после антиправительственных протестов, вспыхнувших в середине 2019 года.

Приговор был значительно дольше трех лет, запрошенных обвинением. Адвокаты Тонга подали апелляцию не более 10 раз. Ему грозило пожизненное заключение.

Критики обвиняют Пекин в нарушении автономии и гражданских свобод в западном стиле, которые он обещал Гонконгу, когда тот вернулся в Китай в 1997 году, и в нанесении ущерба его статусу коммерческого и финансового центра.

Официальные лица отвергают критику и говорят, что Пекин восстанавливает порядок и вводит меры безопасности, как и в других странах. По Закону о безопасности арестовано более 100 человек.

Адвокаты защиты заявили, что приговор Тонгу должен быть мягким, потому что коллегия из трех судей не пришла к выводу, что нападение было преднамеренным, никто не пострадал, а нарушение разделения считается незначительным по закону.

В пятницу Тонг был одет в черную рубашку и галстук с синим пиджаком на протяжении всего судебного процесса.

Коллегия из трех судей постановила во вторник, что действия Тунга были актом насилия, направленным на принуждение правительства Гонконга и материковой части и запугивание общественности. Она утверждала, что ношение флага было актом сепаратизма, отвергая защитные аргументы, согласно которым Тонг может подстрекать к отделению только с помощью этого лозунга.

Суд над Тунгом проводился без присяжных в соответствии с правилами, допускающими исключение из системы общего права в британском стиле в Гонконге, если государственная тайна нуждалась в защите или были задействованы иностранные силы. Судьи были выбраны исполнительным директором Гонконга Кэрри Лам.

Последняя продемократическая газета Гонконга, Apple Daily, закрылась в прошлом месяце после ареста журналистов и руководителей. Его владелец Джимми Лай отбывает 20-месячный тюремный срок и обвиняется в сговоре с иностранцами с целью создания угрозы национальной безопасности.

Также в прошлом году законодательный орган Гонконга был реорганизован, чтобы уменьшить роль общественности в выборе законодателей и обеспечить большинство сторонникам Пекина. Правила для выборных должностных лиц были ужесточены, чтобы требовать, чтобы они считались патриотами.