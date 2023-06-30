Продление ареста российскому режиссеру и драматургу на два месяца

ТАЛЛИНН, Эстония (AP) — Российский суд в пятницу продлил срок предварительного заключения театральному режиссеру и драматургу, обвиняемому в оправдании терроризма, что является последним шагом в безжалостном подавлении инакомыслия в России, которое обострилось после начала войны в Украине. . .

Суд обязал Ксению Беркович, известного независимого театрального режиссера, и драматурга Светлану Петричук остаться до 10 сентября; Они находятся за решеткой с начала мая.

Власти утверждают, что поставленная ею пьеса «Финист, отважный сокол» оправдывает терроризм, который в России является уголовным преступлением, наказуемым лишением свободы на срок до семи лет.

В спектакле рассказывается о российских женщинах, которым грозит судебное преследование после того, как представители радикального ислама заманивают их замуж и живут в Сирии.

Сразу же после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Кремль начал масштабную кампанию репрессий, беспрецедентную с советских времен. Он фактически криминализировал любую критику войны.

Власти преследовали не только видных деятелей оппозиции, которые в итоге были приговорены к очень суровым приговорам, но и Все, кто высказался против вторженияпублично или что-то другое.

Усилилось давление на художников, критиковавших войну. Актеры и режиссеры были уволены из государственных театров, а музыканты внесены в черный список для выступлений в стране. Некоторые из них были классифицированы как иностранные агенты, что влечет за собой дополнительную проверку со стороны правительства и сильный негативный оттенок. Многие уехали из России.

Министерство юстиции России заявило в пятницу, что Борис Гребенщиков, которого считают основателем российской рок-сцены, был добавлен в список иностранных клиентов. Гребенщиков, проживающий на Западе с 2018 года, также находится под следствием за клевету на российских военных.