Продовольственное агентство ООН: обломки от удара беспилотника попали в грузовик на севере Эфиопии

НАЙРОБИ (Рейтер) — Обломки удара беспилотника в северной части Эфиопии Тыграй попали в грузовик Всемирной продовольственной программы, перевозивший гуманитарную помощь, водитель был ранен, сообщил представитель Всемирной продовольственной программы в понедельник.

Всемирная продовольственная программа, агентство Организации Объединенных Наций, помогает координировать гуманитарную помощь Тыграю, где в результате почти двухлетнего конфликта погибли тысячи людей и миллионы людей нуждаются в помощи.

Представитель Всемирной продовольственной программы сообщил агентству Рейтер, что удар беспилотника в воскресенье был нанесен недалеко от района под названием Зана Варида на северо-западе Тыграя.

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«Разлетающиеся обломки в результате забастовки попали в водителя, работающего по контракту с ВПП, и слегка повредили грузовик ВПП», — сказал представитель, добавив, что пока нельзя сказать, будет ли приостановлена ​​дальнейшая раздача в этом районе.

Два гуманитарных работника, пожелавшие остаться неназванными, сообщили Рейтер, что раздача продовольствия другим агентством по оказанию помощи была прервана взрывом в Тыграе.

В заявлении правительственной службы связи Эфиопии говорится, что правительство попросило организации по оказанию помощи воздержаться от работы в районах, где они принимают меры предосторожности в ответ на нападения на них Народно-освободительного фронта Тыграй, который управляет Народно-освободительным фронтом Тыграй.

Служба связи сообщила, что в прошлом транспортные средства помощи были захвачены и что НФОТ перевозил своих боевиков на грузовиках с эмблемами ООН.

Грузовик ВПП доставлял продовольствие внутренне перемещенным лицам. Источники в гуманитарных организациях сообщили, что сотни тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за возобновления боевых действий с 24 августа, когда было нарушено пятимесячное прекращение огня.

С тех пор, как заявила Всемирная продовольственная программа, ни один грузовик с продовольственной помощью не въезжал в Тыграй.

В нем говорится, что около 13 миллионов человек в Тыграе и прилегающих районах Амхары и Афара «крайне нуждаются в продовольственной помощи».

Конфликт противопоставляет правительство премьер-министра Абия Ахмеда Фронту освобождения Тыграя, который раньше доминировал в правящей коалиции Эфиопии.

Правительство обвиняет Тиграянский народно-освободительный фронт в попытке восстановить гегемонию тиграянцев над Эфиопией. Народно-освободительный фронт Тыграя обвиняет Абэ в чрезмерной централизации власти и угнетении тиграев.

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Репортаж из редакции Найроби. Под редакцией Джорджа Ополуца, Аарона Росс и Дэвида Грегорио

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