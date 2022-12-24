Продолжающаяся война ставит российских и украинских бойцов в тяжелое положение

За девять дней до того, как Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру за титул чемпиона в легком весе на UFC 280 в октябре, он дал серию интервью, касающихся боя.

Махачев относительно легко отвечал на вопросы о предстоящем сражении, в том числе и о своем доме в Российской Республике Дагестан. Во время определенного разговора со СМИ его спросили, что он думает о продолжающемся российском вторжении в Украину, войне, в которой участвовал украинский боец ​​ММА Ярослав Амосов. Вместо того, чтобы предложить информацию, он повесил трубку.

Вопрос был уместным, но Махачев решил не отвечать. Это вопрос без правильного ответа. Если он поддерживает свою Родину, Россию, то его критикуют во всей Америке. Но если бы он критиковал войну, это, вероятно, создало бы целый ряд новых проблем. Так почему бы просто не уйти от вопроса?

«Многие российские боевики боятся об этом говорить, — говорит Амосов через переводчика. «И многие объявления пронизаны зомби».

Амосов — чемпион Bellator в полусреднем весе. Он непобедим в клетке, выиграв все свои бои 26. Но в начале этого года он столкнулся с поражением совсем по-другому, когда защищал Украину в составе ее вооруженных сил.

Герой, бросающий спорт, чтобы сражаться на войне, — лишь один из примеров того, как война в Украине сильно повлияла на боевой мир. С приближением Рождества конца и края не видно.

«Война вредна для всех, но люди должны спросить: где идет война и кто ее начал?» говорит Амосов. «Если бы кто-то сказал мне, что мы собираемся вторгнуться на чужую землю, я бы не пошел».

Российские войска вторглись в Украину 24 февраля, и эта война унесла жизни десятков тысяч человек и привела к самой большой бедственному положению беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. У двух стран много общего в истории, и ранее Украина находилась под контролем России вплоть до распада Советского Союза в 1991 году. Нынешняя война представляется стратегическим планом по уничтожению современного государства Украина и передаче его под контроль России. . . И с таким количеством русских и украинских бойцов в каждой крупной организации ММА война нанесла бойцам удар.

Около десятка русских бойцов спросили о войне, но все дали одинаковые ответы.

Звезда UFC Петр Ян сказал через переводчика: «Я все еще делаю свою работу как спортсмен. Спорт должен быть без политики. Надеюсь, все вернется на круги своя».

Аскар Аскаров, бывший наилегчайший вес UFC, также говорил через переводчика: «Я просто делаю свою работу и усердно тренируюсь. Я не сосредоточен ни на чем другом».

«Держите спорт вне политики», — сказал Вадим Немков из Bellator, переводя. Вопрос был задан действующему чемпиону Bellator в легком весе Усману Нурмагомедову, но его переводчик ответил, что ответа не будет.

Узор четкий. Потенциал негативных последствий существует для тех, кто хочет выступить против России. Один боец ​​отказался говорить официально, потому что его мать должны были оперировать в России, и отказался делать какие-либо комментарии, которые могли бы подвергнуть ее хоть малейшей опасности.

«культура [in Russia and Ukraine] Тяжеловес UFC Алексей Олейник сказал: «Он родился в Харькове, когда он был частью Советского Союза, но теперь это часть суверенного государства Украина. Олейник сражается в Москве, в России, и он также считает, как вы уже догадались, что спорт должен быть отделен от политики.

«Я не политолог, я боец, — говорит Олейник. «Я не блогер и не хочу говорить об этом в социальных сетях».

Россия входит и в Европу, и в Азию, и есть заметное отличие от США в критике общественных деятелей. Это образ жизни в Соединенных Штатах, но в России он сильно отличается.

«Это трудно объяснить, — говорит Олейник. «Но только люди, которые живут в этих странах, только эти люди могут судить о том, что происходит в России и на Украине. Никто со стороны. Граждане других стран не могут об этом говорить.

«Надеюсь, это скоро закончится. Россия и Украина — один народ и одна нация, так что это просто ужасно».

Война по-разному повлияла на участников боевых действий. Русские бойцы в большинстве своем сохраняли спокойствие. Для бойцов из Украины знание того, что происходит дома, — это страшный стресс. Осложняющим фактором является то, что много российских и украинских поездов и мачт вместе.

Когда дело доходит до войны, все готово для комбатантов. Никаких последствий и никаких последствий для тех, кто хранит молчание. Однако это опасная схема, так как история снова и снова подтверждает, что молчание так же громко, как гром.

Добер, похоже, больше шумит в легком дивизионе

Дрю Доубер резко поднялся в рейтинге легкого веса после победы в субботу над Бобби Грином. Добер выдержал много наказаний от Грина в первом раунде, а затем начал яростную атаку во втором.

Даббер вызывает на битву Майкла Чендлера и Галена Тернера, который должен быть заключенным. Бой с Тернером также будет иметь уникальную оптику, благодаря чему Тернер будет ростом 6 футов 3 дюйма против 5 футов 8 дюймов Доппера. Тернер занимает 10-е место в дивизионе, так что этот бой станет для Добера шансом пробиться в топ-10.

Еще один интересный вариант для щеголя — Buddy Pimplet. В ММА мало секретов, и до боли очевидно, почему люди выстраиваются в очередь, чтобы сразиться с Пемблитом после того, как так много его недостатков было раскрыто в его бою против Джареда Гордона на UFC 282. Сначала я думал, что Элайджа Топурия будет тем, кто разрушить шумиху вокруг Пемблита, но Топурия выбирает другой путь после доминирования над Брайсом Митчелл. Даббер выиграл бы от боя с Пемблеттом, как и все остальные в первой пятнадцати.

Пусть ваши дни будут веселыми и яркими

Я всегда думал об Интернете как о Диком Западе. Есть бесчисленное множество различных вариантов, чтобы читать или смотреть что-либо. Если вы нажмете на эти истории, я благодарен. И особый привет тем, кто пишет по электронной почте и взаимодействует, что действительно весело.

На следующей неделе будет много материалов. Это включает в себя 10 лучших бойцов 2022 года, бои, которые стоит посмотреть в 2023 году, и мой шанс сыграть Нострадамуса и предсказать, что произойдет в следующем году.

счастливый отпуск!