sport

Продолжающаяся война ставит российских и украинских бойцов в тяжелое положение

24 декабря, 2022
Boleslava Sokolova

За девять дней до того, как Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру за титул чемпиона в легком весе на UFC 280 в октябре, он дал серию интервью, касающихся боя.

Махачев относительно легко отвечал на вопросы о предстоящем сражении, в том числе и о своем доме в Российской Республике Дагестан. Во время определенного разговора со СМИ его спросили, что он думает о продолжающемся российском вторжении в Украину, войне, в которой участвовал украинский боец ​​ММА Ярослав Амосов. Вместо того, чтобы предложить информацию, он повесил трубку.

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