Продолжение «Константина»: голливудская звезда Киану Ривз возвращается в сиквеле «Константина». Подробности здесь

После выхода «Матрицы» в прошлом году Warner Bros. О другом фильме Киану Ривза. Фильм «Константин» с Киану Ривзом в главной роли был основан на нематериальном происхождении, принадлежащем столице. The Hollywood Reporter подтвердил, что Warner Bros. уже работает над продолжением фильма «Константин». Что можно увидеть в проекте?



Фрэнсис Лоуренс, снявшая оригинальный фильм, и Киану Ривз могут воссоединиться благодаря этому проекту. Акива Голдсман напишет сценарий. Его также продюсирует Weed Road Pictures. Между тем, Джей Джей Абрамс продюсирует продолжение через Плохого Робота и Ханну Мингеллу. Будущее серии Константин



Хотя Джей Джей Абрамс разрабатывал сериал «Константин» для показа на HBO Max, теперь стало известно, что у сериала не будет продолжения на потоковой платформе, поскольку он может быть выпущен в другом месте. Madame X , проект DC, в котором также продюсировал Джей Джей Абрамс. Киану Ривз возвращается в сиквеле «Константина», сериале HBO Max TV Reboot Dead вместе с «Мадам Икс». https://t.co/jfjlHPZDBR Разнообразие (@Variety) 16 сентября 2022 г. Что еще происходило на HBO Max?



Мультсериал «Бэтмен: Крестоносец в плаще» уже некоторое время присутствует на рынке, и Абрамс и его команда продвигают его, но сейчас он далеко не на платформе. Также были приняты меры по сокращению расходов; Ранее этим летом HBO решил не выпускать дорогой Demimonde производства Abrams. Это показывает, что изменение подхода произошло под управлением Warner Bros. и Discovery недавно объединились, сосредоточившись на театральных постановках персонажей DC. Константин заработал 230 миллионов долларов по всему миру, и этот персонаж остался в памяти людей. После казни Киану Ривза как антигероя, загадочного детектива во вселенной DC, Мэтт Райан изображает Джона Константина в сериале NBC и «Легендах завтрашнего дня» CW. READ Twitter ограничивает доступ к аккаунтам правительства России и блокирует большинство фотографий военнопленных Звездная сила Ривза постоянно росла со времен первого фильма Константина, и теперь он снимается в нескольких сериалах. Четвертая глава одного из самых известных романов Джона Уика выйдет в марте 2023 года. Однако у Фрэнсиса Лоуренса, который дебютирует в качестве режиссера с Константином, очень плотный график. Часто задаваемые вопросы (FAQ)





Над какими недавними проектами работал Фрэнсис Лоуренс?



Приквел «Голодных игр», например «Баллада о певчих птицах и змеях»,



Bioshock, видеоигра, адаптированная из Netflix. Кто представляет Киану Ривза?

WME

Зефирин Бриттенхэм

Киану Ривз построит для вас мотоцикл за 78 000 долларов Киану Ему плевать на твои гладкие синие джинсы для скрэмблера или мотоциклетную куртку.

