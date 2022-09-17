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Продолжение «Константина»: голливудская звезда Киану Ривз возвращается в сиквеле «Константина». Подробности здесь

17 сентября, 2022
Apollinariya Soloveva
После выхода «Матрицы» в прошлом году Warner Bros. О другом фильме Киану Ривза. Фильм «Константин» с Киану Ривзом в главной роли был основан на нематериальном происхождении, принадлежащем столице. The Hollywood Reporter подтвердил, что Warner Bros. уже работает над продолжением фильма «Константин».

Что можно увидеть в проекте?

Фрэнсис Лоуренс, снявшая оригинальный фильм, и Киану Ривз могут воссоединиться благодаря этому проекту.

Акива Голдсман напишет сценарий. Его также продюсирует Weed Road Pictures. Между тем, Джей Джей Абрамс продюсирует продолжение через Плохого Робота и Ханну Мингеллу.

Будущее серии Константин

Хотя Джей Джей Абрамс разрабатывал сериал «Константин» для показа на HBO Max, теперь стало известно, что у сериала не будет продолжения на потоковой платформе, поскольку он может быть выпущен в другом месте. Madame X , проект DC, в котором также продюсировал Джей Джей Абрамс.

Что еще происходило на HBO Max?

Мультсериал «Бэтмен: Крестоносец в плаще» уже некоторое время присутствует на рынке, и Абрамс и его команда продвигают его, но сейчас он далеко не на платформе. Также были приняты меры по сокращению расходов; Ранее этим летом HBO решил не выпускать дорогой Demimonde производства Abrams. Это показывает, что изменение подхода произошло под управлением Warner Bros. и Discovery недавно объединились, сосредоточившись на театральных постановках персонажей DC.

Константин заработал 230 миллионов долларов по всему миру, и этот персонаж остался в памяти людей. После казни Киану Ривза как антигероя, загадочного детектива во вселенной DC, Мэтт Райан изображает Джона Константина в сериале NBC и «Легендах завтрашнего дня» CW.

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Звездная сила Ривза постоянно росла со времен первого фильма Константина, и теперь он снимается в нескольких сериалах. Четвертая глава одного из самых известных романов Джона Уика выйдет в марте 2023 года.

Однако у Фрэнсиса Лоуренса, который дебютирует в качестве режиссера с Константином, очень плотный график.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)


Над какими недавними проектами работал Фрэнсис Лоуренс?

Приквел «Голодных игр», например «Баллада о певчих птицах и змеях»,

Bioshock, видеоигра, адаптированная из Netflix.

Кто представляет Киану Ривза?

  • WME
  • Зефирин Бриттенхэм
  • сахар 23

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