Продолжение «Константина»: голливудская звезда Киану Ривз возвращается в сиквеле «Константина». Подробности здесь

После выхода «Матрицы» в прошлом году Warner Bros. О другом фильме Киану Ривза. Фильм «Константин» с Киану Ривзом в главной роли был основан на нематериальном происхождении, принадлежащем столице. The Hollywood Reporter подтвердил, что Warner Bros. уже работает над продолжением фильма «Константин».

Что можно увидеть в проекте?



Фрэнсис Лоуренс, снявшая оригинальный фильм, и Киану Ривз могут воссоединиться благодаря этому проекту.

Акива Голдсман напишет сценарий. Его также продюсирует Weed Road Pictures. Между тем, Джей Джей Абрамс продюсирует продолжение через Плохого Робота и Ханну Мингеллу.

Будущее серии Константин



Хотя Джей Джей Абрамс разрабатывал сериал «Константин» для показа на HBO Max, теперь стало известно, что у сериала не будет продолжения на потоковой платформе, поскольку он может быть выпущен в другом месте. Madame X , проект DC, в котором также продюсировал Джей Джей Абрамс.

Киану Ривз возвращается в сиквеле «Константина», сериале HBO Max TV Reboot Dead вместе с «Мадам Икс». https://t.co/jfjlHPZDBR Разнообразие (@Variety) 16 сентября 2022 г.

Что еще происходило на HBO Max?



Мультсериал «Бэтмен: Крестоносец в плаще» уже некоторое время присутствует на рынке, и Абрамс и его команда продвигают его, но сейчас он далеко не на платформе. Также были приняты меры по сокращению расходов; Ранее этим летом HBO решил не выпускать дорогой Demimonde производства Abrams. Это показывает, что изменение подхода произошло под управлением Warner Bros. и Discovery недавно объединились, сосредоточившись на театральных постановках персонажей DC.

Константин заработал 230 миллионов долларов по всему миру, и этот персонаж остался в памяти людей. После казни Киану Ривза как антигероя, загадочного детектива во вселенной DC, Мэтт Райан изображает Джона Константина в сериале NBC и «Легендах завтрашнего дня» CW.

Звездная сила Ривза постоянно росла со времен первого фильма Константина, и теперь он снимается в нескольких сериалах. Четвертая глава одного из самых известных романов Джона Уика выйдет в марте 2023 года.

Однако у Фрэнсиса Лоуренса, который дебютирует в качестве режиссера с Константином, очень плотный график.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)





Над какими недавними проектами работал Фрэнсис Лоуренс?



Приквел «Голодных игр», например «Баллада о певчих птицах и змеях»,



Bioshock, видеоигра, адаптированная из Netflix.

Кто представляет Киану Ривза?



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