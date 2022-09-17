Продолжение «Константина»: голливудская звезда Киану Ривз возвращается в сиквеле «Константина». Подробности здесь

Что можно увидеть в проекте?
Фрэнсис Лоуренс, снявшая оригинальный фильм, и Киану Ривз могут воссоединиться благодаря этому проекту.
Акива Голдсман напишет сценарий. Его также продюсирует Weed Road Pictures. Между тем, Джей Джей Абрамс продюсирует продолжение через Плохого Робота и Ханну Мингеллу.
Будущее серии Константин
Хотя Джей Джей Абрамс разрабатывал сериал «Константин» для показа на HBO Max, теперь стало известно, что у сериала не будет продолжения на потоковой платформе, поскольку он может быть выпущен в другом месте. Madame X , проект DC, в котором также продюсировал Джей Джей Абрамс.
Киану Ривз возвращается в сиквеле «Константина», сериале HBO Max TV Reboot Dead вместе с «Мадам Икс». https://t.co/jfjlHPZDBR
Разнообразие (@Variety) 16 сентября 2022 г.
Что еще происходило на HBO Max?
Мультсериал «Бэтмен: Крестоносец в плаще» уже некоторое время присутствует на рынке, и Абрамс и его команда продвигают его, но сейчас он далеко не на платформе. Также были приняты меры по сокращению расходов; Ранее этим летом HBO решил не выпускать дорогой Demimonde производства Abrams. Это показывает, что изменение подхода произошло под управлением Warner Bros. и Discovery недавно объединились, сосредоточившись на театральных постановках персонажей DC.
Константин заработал 230 миллионов долларов по всему миру, и этот персонаж остался в памяти людей. После казни Киану Ривза как антигероя, загадочного детектива во вселенной DC, Мэтт Райан изображает Джона Константина в сериале NBC и «Легендах завтрашнего дня» CW.
Звездная сила Ривза постоянно росла со времен первого фильма Константина, и теперь он снимается в нескольких сериалах. Четвертая глава одного из самых известных романов Джона Уика выйдет в марте 2023 года.
Однако у Фрэнсиса Лоуренса, который дебютирует в качестве режиссера с Константином, очень плотный график.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Над какими недавними проектами работал Фрэнсис Лоуренс?
Приквел «Голодных игр», например «Баллада о певчих птицах и змеях»,
Bioshock, видеоигра, адаптированная из Netflix.
Кто представляет Киану Ривза?
- WME
- Зефирин Бриттенхэм
- сахар 23
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Киану
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