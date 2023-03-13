Продюсер Dominion TEXT Такер Карлсон назвал тех, кто отрицает выборы Трампа, «гребаным двоюродным братом террористов».

Более миллиона страниц внутренних писем Fox показали, что ведущий продюсер Fox News Такер Карлсон сказал, что иметь дело с критикой тех, кто ставит под сомнение результаты выборов, было все равно, что «вести переговоры» с «особенно глупыми» «террористами», которые спали со своими двоюродными братьями. .
Файлы, опубликованные в связи с иском Dominion Voting Systems о диффамации на сумму 1,6 миллиарда долларов, показывают, что генеральный директор Fox Corporation Радж Шах, который до этого был представителем Трампа в Белом доме, критиковал личного адвоката тогдашнего президента. и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани выступает в штаб-квартире Республиканского национального комитета 19 ноября 2020 года.
Г-н Джулиани, казалось, имел черный пигмент волос, падающий на его лицо, когда он делал все более и более нелепые заявления о фальсификации выборов.
«Это звучит так безумно», — написал Шах во время обличительной речи всего через несколько недель после выборов 2020 года.
Кто-то ответил мистеру Шаху: «Руди ужасно выглядит».
«Объективно это выглядит так, будто он был мертвецом, который голосовал две недели назад», — сказал г-н Шах. Одно ложное утверждение о выборах заключалось в том, что мертвые избиратели помогли президенту Джо Байдену победить.
Но когда вскоре после этого в эфир вышел репортер Fox и сказал, что некоторые слова г-на Джулиани были «просто неправдой», г-н Шах сказал: «Это то, что убьет нас».
Он добавил: «Мы покрываем его от стены до стены, а затем без сомнений сжигаем».
Сообщения показали, что ведущие Fox News, в том числе Карлсон, заявили, что считают обвинения в мошенничестве ложными, даже когда преувеличивали их в прямом эфире.
Шах был далеко не единственным сотрудником Трампа, постоянно переходившим из окружения Трампа в Фокс. Вашингтон пост мужской.
После того, как Карлсон публично раскритиковал некоторые диковинные обвинения, сделанные адвокатом Сидни Пауэллом, что вызвало реакцию со стороны нее и других правых деятелей, Шах отправила Карлсону текстовое сообщение продюсеру с просьбой найти компромисс и, возможно, потратить время на шоу, чтобы ответить на ее необоснованные претензии. Она утверждает, что у нее есть письменные показания, связывающие Доминион с Венесуэлой.
«Может быть, я хочу решить эту проблему, но это настолько безумно. Мошенничество с голосами миллионов? Да ладно», — написал он.
Алекс Пфайффер, продюсер, который в то время работал на Карлсона, но теперь покинул Fox, написал, что это было «довольно безумно, но наши зрители думают, что он снова обращается к тому, как глупое заявление Венесуэлы без доказательств оскорбит их».
Г-н Шах предложил Карлсону упомянуть показания, заявив, что это «не новая информация, не свидетельство» и, следовательно, «сосредоточено на молчаливом согласии».
Г-н Пфайффер позже добавил: «Одна забавная вещь. Доминион использовался в Огайо и Флориде. Трамп выиграл их. Они забыли сфальсифицировать его или каждую часть плана?»
Позже г-н Шах спросил г-на Пфайффера, видел ли он, как ведущий Newsmax Грег Келли «пришел за вами?»
— Да, — сказал мистер Пфайффер. «Все это сюрреалистично. Как вести переговоры с террористами, но особенно с идиотами. Двоюродные ублюдки не относятся к королевской семье Саудовской Аравии».
За три дня до бунта в Капитолии Шах отправил текстовое сообщение бывшему пресс-секретарю Белого дома Джошу Равелю.
Равель отметила Шаху, что общее расписание Белого дома было неясным, просто сказав, что г-н Трамп будет делать «много звонков, проводить много встреч» и «работать с раннего утра до позднего вечера».
«Я думаю, они имели в виду, что президент встанет рано и совершит много-много преступлений, включая, помимо прочего, воспрепятствование правосудию, попытку мошенничества и измену в попытке устроить государственный переворот. то же самое», — написал г-н Равель.
«Это действительно расстраивает, — сказал г-н Шах. «Единственным явным доказательством мошенничества на выборах являются неудачные попытки Трампа».
Независимый Обратитесь к г-ну Шаху, Равель и Fox Corp. за комментариями.
Г-н Пфайффер отказался от комментариев.
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