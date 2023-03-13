Продюсер Dominion TEXT Такер Карлсон назвал тех, кто отрицает выборы Трампа, «гребаным двоюродным братом террористов».

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Более миллиона страниц внутренних писем Fox показали, что ведущий продюсер Fox News Такер Карлсон сказал, что иметь дело с критикой тех, кто ставит под сомнение результаты выборов, было все равно, что «вести переговоры» с «особенно глупыми» «террористами», которые спали со своими двоюродными братьями. .

Файлы, опубликованные в связи с иском Dominion Voting Systems о диффамации на сумму 1,6 миллиарда долларов, показывают, что генеральный директор Fox Corporation Радж Шах, который до этого был представителем Трампа в Белом доме, критиковал личного адвоката тогдашнего президента. и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани выступает в штаб-квартире Республиканского национального комитета 19 ноября 2020 года.

Г-н Джулиани, казалось, имел черный пигмент волос, падающий на его лицо, когда он делал все более и более нелепые заявления о фальсификации выборов.

«Это звучит так безумно», — написал Шах во время обличительной речи всего через несколько недель после выборов 2020 года.

Кто-то ответил мистеру Шаху: «Руди ужасно выглядит».

«Объективно это выглядит так, будто он был мертвецом, который голосовал две недели назад», — сказал г-н Шах. Одно ложное утверждение о выборах заключалось в том, что мертвые избиратели помогли президенту Джо Байдену победить.

Но когда вскоре после этого в эфир вышел репортер Fox и сказал, что некоторые слова г-на Джулиани были «просто неправдой», г-н Шах сказал: «Это то, что убьет нас».

Он добавил: «Мы покрываем его от стены до стены, а затем без сомнений сжигаем».

Сообщения показали, что ведущие Fox News, в том числе Карлсон, заявили, что считают обвинения в мошенничестве ложными, даже когда преувеличивали их в прямом эфире.

Шах был далеко не единственным сотрудником Трампа, постоянно переходившим из окружения Трампа в Фокс. Вашингтон пост мужской.

После того, как Карлсон публично раскритиковал некоторые диковинные обвинения, сделанные адвокатом Сидни Пауэллом, что вызвало реакцию со стороны нее и других правых деятелей, Шах отправила Карлсону текстовое сообщение продюсеру с просьбой найти компромисс и, возможно, потратить время на шоу, чтобы ответить на ее необоснованные претензии. Она утверждает, что у нее есть письменные показания, связывающие Доминион с Венесуэлой.

«Может быть, я хочу решить эту проблему, но это настолько безумно. Мошенничество с голосами миллионов? Да ладно», — написал он.

Алекс Пфайффер, продюсер, который в то время работал на Карлсона, но теперь покинул Fox, написал, что это было «довольно безумно, но наши зрители думают, что он снова обращается к тому, как глупое заявление Венесуэлы без доказательств оскорбит их».

Г-н Шах предложил Карлсону упомянуть показания, заявив, что это «не новая информация, не свидетельство» и, следовательно, «сосредоточено на молчаливом согласии».

Г-н Пфайффер позже добавил: «Одна забавная вещь. Доминион использовался в Огайо и Флориде. Трамп выиграл их. Они забыли сфальсифицировать его или каждую часть плана?»

Позже г-н Шах спросил г-на Пфайффера, видел ли он, как ведущий Newsmax Грег Келли «пришел за вами?»

— Да, — сказал мистер Пфайффер. «Все это сюрреалистично. Как вести переговоры с террористами, но особенно с идиотами. Двоюродные ублюдки не относятся к королевской семье Саудовской Аравии».

За три дня до бунта в Капитолии Шах отправил текстовое сообщение бывшему пресс-секретарю Белого дома Джошу Равелю.

Равель отметила Шаху, что общее расписание Белого дома было неясным, просто сказав, что г-н Трамп будет делать «много звонков, проводить много встреч» и «работать с раннего утра до позднего вечера».

«Я думаю, они имели в виду, что президент встанет рано и совершит много-много преступлений, включая, помимо прочего, воспрепятствование правосудию, попытку мошенничества и измену в попытке устроить государственный переворот. то же самое», — написал г-н Равель.

«Это действительно расстраивает, — сказал г-н Шах. «Единственным явным доказательством мошенничества на выборах являются неудачные попытки Трампа».

Независимый Обратитесь к г-ну Шаху, Равель и Fox Corp. за комментариями.

Г-н Пфайффер отказался от комментариев.