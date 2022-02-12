Продюсер Mother 3 хочет увидеть англоязычную версию игры

Прошло более 15 лет с момента дебюта оригинальной Mother 3, но ролевая игра так и не получила официальной английской локализации. Однако один из важных разработчиков, работавших над проектом, надеется, что однажды это произойдет.

Как и фанаты, продюсер Шиничи Камеока недавно сказал Nintendo: «Он также хотел бы, чтобы Mother 3 вышла в США и Европе». Он добавил: «Как фанат игр, я буду продолжать ждать мирового релиза Mother 3 (на английском языке).

Во время нашего интервью мы также спросили, остались ли у Камеоки какие-либо приятные воспоминания о времени, когда он работал над названием. Поделитесь с нами следующим:

«Я помню, как мистер (Сигэсато) Итои переписал весь текст-заполнитель, который вставили наши сотрудники, и атмосфера игры полностью изменилась. Это было действительно интересно».

EarthBound, вторая игра в серии Mother, сначала вышла в Японии в 1994 году, а затем в Северной Америке в 1995 году. EarthBound Beginnings, первая игра, была выпущена во всем мире на виртуальной консоли Wii U в 2015 году после ее первоначального дебюта на Famicom в 1989 году. Обе эти игры появились на Nintendo Switch Online на этой неделе.. В настоящее время Mother 3 недоступна на Nintendo Switch Online ни в одном регионе, и Nintendo ничего не сообщила о каких-либо планах локализации на английский язык.

Камеока в настоящее время работает в Brownies в качестве президента и главного исполнительного директора. Следующий проект студии, EGGLIA Rebirth, вышел на Switch на прошлой неделе. Наше полное обсуждение с Камеокой, в котором он рассказывает об игре и многом другом, будет опубликовано в ближайшее время.

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