Проекты ТПУ финансируются Российским научным фондом.

Российский научный фонд (РНФ) выступил спонсором двух проектов ученых Томского политехнического университета в рамках грантового конкурса. При поддержке фонда ученые по-новому будут создавать искусственные кровеносные сосуды и синтезировать новые соединения хлора, брома и йода. Оборудование совместных прикладных центров в Санкт-Петербурге будет использоваться для экспериментальных и практических исследований.

Эти проекты получили гранты конкурса RSF: исследования на основе существующей исследовательской инфраструктуры мирового уровня. Конкурс специально предназначен для поддержки исследований на крупных объектах научной инфраструктуры в России, включая исследовательские центры домашнего университета и других организаций.

Фонд поддержал проект исследовательской группы ТПУ под руководством профессора, проректора по научной работе ТПУ МакМахона Юсупова. Это масштабные фундаментальные исследования, направленные на получение новых соединений йода, хлора и брома. В конечном итоге результаты исследований помогут разработать новые экологически чистые катализаторы, твердые материалы для позитронно-эмиссионной томографии и радиационные препараты (метод внутреннего физического обследования).

Эксперименты будут проводиться с использованием инструментов исследовательского парка Санкт-Петербургского университета (СПБУ).

«Для исследований необходимы помещения мирового уровня, и все необходимое оборудование имеется в Научном парке СПбГУ. Этот проект – еще одна веха в сотрудничестве химиков СПбГУ и ТПУ. Новое направление исследований», – говорит МакМахон Юсупов.

При финансовой поддержке Фонда исследовательская группа под руководством Евгения Полбассо, партнера по исследованиям Лаборатории плазменных гибридных систем ТПУ, разработает технологию извлечения синтетических сосудов из биоразлагаемых полимеров методом струйного электропрядения.

В основном метод электропрядения относится к вытягиванию тонких нитей из растворов полимеров в электрическом поле. Многоструйное электропрядение позволяет вводить различные полимеры через независимые каналы и создает комбинацию нескольких полимеров, чего нельзя достичь другими методами. Этот метод никогда ранее не применялся для создания искусственной посуды. Нам необходимо развивать технологии и проводить исследования разрабатываемых продуктов. Мы надеемся, что многоструйный электроспиннинг позволит сформировать кровеносные сосуды, которые максимально точно отражают структуру естественных сосудов, что важно при разработке этих типов имплантатов », – сказал Евгений Полпосо.v Говорит.

Будет проведен биологический прогноз сосудов, разработанный в Центре предварительных и трансляционных исследований Национального медицинского исследовательского центра им. А.А. Алмасова Минздрава России в Санкт-Петербурге.

Национальный медицинский исследовательский центр им. Алмазова – ведущий российский центр, подходящий для проведения полномасштабных биологических экспериментов, от изучения взаимодействия синтетических материалов с клетками до полномасштабных исследований на экспериментальных животных. Очевидно, что несколько технических вузов имеют схожую инфраструктуру, что позволяет проводить такие исследования на высоком уровне. Однако для дальнейшей разработки новых медицинских продуктов необходимы исследования », – говорит ученый.

По данным Управления научно-технических проектов ТПУ, до 2024 года оба проекта получат финансирование в размере 6 млн рублей в год.