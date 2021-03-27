Проект НАСА по коммерческим направлениям на НОО для частных космических станций

В прошлом году Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства отметило два десятилетия работы космонавтами на борту Международной космической станции. Но по мере того, как плавучая исследовательская лаборатория стареет, космическое агентство обращается к частным компаниям с просьбой построить и развернуть новые свободно летающие среды обитания на низкой околоземной орбите.

На прошлой неделе НАСА объявило о проекте LEO Commercial Destinations (CLD), в котором в четвертом квартале 2021 года планируется выделить до 400 миллионов долларов в общей сложности четырем компаниям для начала разработки частных космических станций.

Агентство стремится повторить успех своих программ коммерческих грузовых перевозок и коммерческих экипажей. В этих программах три компании, управляющие НАСА, могли отправлять грузы и астронавтов на Международную космическую станцию.

Коммерческий директор НАСА Фил Маккалистер сказал, что, по его мнению, область НОО включает три основных вида деятельности: «грузовые перевозки, перевозки экипажей и пункты назначения». НАСА передало ответственность за два предыдущих мероприятия частным компаниям, поскольку агентство заплатило SpaceX и Northrop Grumman за отправку космических аппаратов на Международную космическую станцию, а также SpaceX и Boeing для запуска астронавтов. Макаллистер подчеркнул, что НАСА ранее полностью владело всеми тремя видами деятельности.

«Если так будет всегда, наши стремления к НОО всегда будут ограничены размером бюджета НАСА», – сказал Макаллистер на брифинге во вторник. «Привлекая частный сектор в эти подразделения и в эти регионы в качестве поставщиков и пользователей, вы расширяете банк и получаете больше людей в LEO».