Проект НАСА по коммерческим направлениям на НОО для частных космических станций

Экипаж SpaceX Crew Dragon Endeavour стыкуется с Международной космической станцией 1 июля 2020 года.
НАСА
В прошлом году Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства отметило два десятилетия работы космонавтами на борту Международной космической станции. Но по мере того, как плавучая исследовательская лаборатория стареет, космическое агентство обращается к частным компаниям с просьбой построить и развернуть новые свободно летающие среды обитания на низкой околоземной орбите.
На прошлой неделе НАСА объявило о проекте LEO Commercial Destinations (CLD), в котором в четвертом квартале 2021 года планируется выделить до 400 миллионов долларов в общей сложности четырем компаниям для начала разработки частных космических станций.
Агентство стремится повторить успех своих программ коммерческих грузовых перевозок и коммерческих экипажей. В этих программах три компании, управляющие НАСА, могли отправлять грузы и астронавтов на Международную космическую станцию.
Коммерческий директор НАСА Фил Маккалистер сказал, что, по его мнению, область НОО включает три основных вида деятельности: «грузовые перевозки, перевозки экипажей и пункты назначения». НАСА передало ответственность за два предыдущих мероприятия частным компаниям, поскольку агентство заплатило SpaceX и Northrop Grumman за отправку космических аппаратов на Международную космическую станцию, а также SpaceX и Boeing для запуска астронавтов. Макаллистер подчеркнул, что НАСА ранее полностью владело всеми тремя видами деятельности.
«Если так будет всегда, наши стремления к НОО всегда будут ограничены размером бюджета НАСА», – сказал Макаллистер на брифинге во вторник. «Привлекая частный сектор в эти подразделения и в эти регионы в качестве поставщиков и пользователей, вы расширяете банк и получаете больше людей в LEO».
НАСА открывает для туристов Международную космическую станцию с первой миссией в начале 2020 года.
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Потенциальная экономия средств НАСА как пользователя космических станций, а не как владельца и оператора, является основным двигателем программы CLD. Работа Международной космической станции обходится НАСА примерно в 4 миллиарда долларов в год. Более того, разработка и строительство Международной космической станции обошлись в 150 миллиардов долларов, причем большую часть этого счета собрало НАСА, в то время как Россия, Европа, Япония и Канада внесли свой вклад.
В прошлом году НАСА подсчитало, что одна только программа Commercial Crew сэкономила агентству от 20 до 30 миллиардов долларов при финансировании разработки двух космических кораблей вместо одного. Хотя Boeing еще не завершил опытно-конструкторские испытания, он пережил длительную неудачу после неудачного запуска первой беспилотной капсулы Starliner в декабре 2019 года из-за многочисленных аномалий, космический корабль SpaceX Crew Dragon теперь практически пролетает над астронавтами НАСА.
Еще одним стимулом для запуска программы CLD является устаревшее оборудование Международной космической станции. Большая часть инфраструктуры космической станции была изготовлена в 1990-х годах, а окончательная компактная конструкция была добавлена в 2011 году. В прошлом году российские астронавты работали над устранением небольшой утечки воздуха. в блоке космической станции.
«Международная космическая станция – удивительная система, но, к сожалению, она не прослужит вечно», – сказал Макаллистер. «Вы можете столкнуться с аномалией, которую невозможно исправить в любое время».
НАСА рассматривает программу CLD как способ побудить несколько компаний разработать и построить новые среды обитания в ближайшие несколько лет, так что у агентства есть период перекрытия, прежде чем Международная космическая станция будет списана. Макаллистер отметил, что, помимо программы CLD, НАСА заключило с Axiom Space контракт на 140 миллионов долларов на создание модулей для добавления к Международной космической станции. Когда Международная космическая станция выйдет из строя, Axiom планирует разделить свои модули на свободно летающую космическую станцию.
«Мы добиваемся прогресса в этом направлении, и мы очень этому рады», – сказал Макаллистер. «Мы хотим иметь конкуренцию в поставках, поэтому делаем это. [CLD]. В наши планы всегда входило прикрепление модулей, а также получение бесплатных листовок ».
Представитель Axiom заявил в заявлении CNBC, что компания «в целом поддерживает видение НАСА многогранной экономики на НОО».
«Мы привлекаем частное финансирование для проектирования и разработки первого в мире коммерческого направления, чтобы продемонстрировать, что действительно коммерческое лидерство может продвинуть экономику НОО. Первоначальное строительство станции Axiom в качестве расширения Международной космической станции расширит объем работы, которую можно выполнить. на – в ближайшем будущем и в лучшем случае. Плавного перехода во времени, когда Международная космическая станция достигнет конца своего срока службы “.
Список зарегистрированных НАСА организаций кратко раскрыл широкий спектр авиакомпаний и космических компаний, в том числе: US Airbus, Blue Origin, Boeing, Collins Aerospace, Firefly Aerospace, General Dynamics, ispace, Lockheed Martin, Moog, Nanoracks, Northrop Grumman, Raytheon и Redwire. Space, RUAG Space, Sierra Nevada Corporation, SpaceX, Virgin Galactic, Virgin Orbit, Voyager Space Holdings и York Space Systems.
Действительно, одна из этих компаний объявила, что скоро раскроет свой план создания бесполетной космической станции. Корпорация Sierra Nevada Corporation, или SNC, заявила, что 31 марта проведет виртуальную пресс-конференцию, чтобы представить проект “космической станции SNC”.
НАСА опубликует окончательное объявление о предложениях по CLD в мае, при этом ожидается, что первая фаза финансирования будет предоставлена в период с октября по декабрь. Космический центр имени Джонсона НАСА будет управлять программой CLD через Офис коммерческого развития LEO.
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