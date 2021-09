Проект Some Like It Czech: показ одного фильма в месяц с английскими субтитрами.

Все еще не понимаете одержимость чехов сбором грибов? Все еще не понимаете сложное чешско-российское прошлое?

Некоторым нравится чешский Он изменит чешскую культуру и послужит вам немного нестандартно – на серебряном подносе от киноэкрана.

Каждый месяц мы будем сознательно выбирать фильм определенным образом, типичным для чешской культуры и любимым местной публикой.

Фильмы будут дополнены короткой презентацией опытного комика, которая поможет вам понять контекст показанного фильма и узнать больше о чешской культуре и истории. Настоящий опыт гарантирован.

Черт, ты даже можешь понять странные манеры своего чешского партнера. или не! Some Like Her Czech была основана двумя студентами-энтузиастами, которые любят чешские фильмы и хотят представить их англоязычной аудитории немного по-другому.

«Во время моего пребывания в Барселоне я осознал, как сильно скучаю по своим регулярным посещениям кино. В то же время я проходил курс под названием« Испанское общество через кино »и узнал много интересного об Испании. просто подумала, а почему бы не собрать? Это была первая мотивация », – говорит Анна Сенфельдова, одна из создательниц проекта.

Проект пытается опосредовать чешскую культуру не только для туристов или студентов при обмене местожительством, но в основном для эмигрантов, проживающих в Праге. Премьера состоится 12 октября 2021 года в г. Аэрокинотеатр, имеющий долгую историю, уходящую корнями в 30-е годы прошлого века.

«Aero стал легендой благодаря своим выдающимся программам, и мы хотим продолжить эту традицию. Я очень рад, что у нас есть что-то особенное для нашей постоянной аудитории, не говорящей по-чешски», – добавляет кинорежиссер Джерри Флегель.

В качестве первого фильма организаторы выбрали трогательную драму. кола, что стало победой Чехии на «Оскаре». Наряду с фильмом у зрителей будет возможность узнать основные факты о чешско-российской динамике в эпоху социализма и обсудить эти тревожные времена в баре Aero за бокалом отличного пива.

Чтобы сделать процесс максимально гладким, всегда будет краткое знакомство с комиком. Первым выбранным комиком стала Кармен Руди, итальянская эмигрантка, проживающая в Праге.

Мы хотели, чтобы эту интерпретацию провел кто-то не из Чешской Республики. Кто-то, кто сможет приблизить нашу культуру к иностранцам с отстраненным и саркастическим взглядом. Именно поэтому мы выбрали Кармин, который живет здесь долгое время и может очень забавно и уместно описать нашу природу ».

После спектакля в кинобаре состоится сеанс нетворкинга. «Мы хотели бы объединить чешское сообщество и экспатриантов и помочь лопнуть их отдельные пузыри. Мы надеемся, что обе группы в конечном итоге покинут кинотеатр с другой точки зрения, чем та, с которой они пришли», – добавляет Шенфельдова.