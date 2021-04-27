Прозрачность отслеживания приложений в iOS 14.5 для некоторых пользователей переключается на таинственный серый цвет.

Наконец-то Apple сделала новый день Прозрачность отслеживания приложений Функция, доступная пользователям, которая является частью новой версии iOS 14.5. Новая функция позволяет пользователям отказаться от подписки на отслеживание сторонними приложениями, но этот переключатель неактивен для некоторых пользователей даже после установки iOS 14.5, из-за чего люди не понимают, как работает новая функция.

В обычных случаях ожидается, что переключатель будет включен по умолчанию, поэтому вы можете выбрать приложения, которые не могут отслеживать вас, или даже полностью отключить отслеживание в настройках конфиденциальности на iOS. Однако после установки iOS 14.5 многие люди сообщили в Твиттере и других социальных сетях, что эта опция отключена – и нет возможности управлять ею.

Судя по нашему опыту, такое поведение в некоторой степени связано с параметром «Персонализированная реклама», который также можно найти в настройках конфиденциальности.

Когда эта опция была включена до обновления iPhone или iPad до iOS 14.5, стала доступна новая настройка «Прозрачность отслеживания приложений». Однако на устройствах, на которых параметр «Персонализированная реклама» был отключен, элементы управления прозрачностью отслеживания приложений были отключены после обновления. Неясно, было ли это ожидаемым поведением или ошибкой.

мне 9to5Mac Источники, осведомленные о ситуации. По умолчанию параметр «Отслеживание» должен быть недоступен для идентификаторов Apple ID младше 18 лет или для устройств с профилем MDM, который ограничивает параметры «Разрешить приложениям запрашивать отслеживание». Однако в большинстве случаев пользователи не могут получить доступ к новой опции, даже если два случая, упомянутые нашими источниками, к ним не относятся.

К сожалению, если вы уже обновились до iOS 14.5 и видите серый переключатель отслеживания, на данный момент вы мало что можете сделать. Мы связались с Apple для получения более подробной информации и сообщим, если получим ответ.

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