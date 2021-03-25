Производитель высокотехнологичных колес переносит производство из России в Латвию / Статья / Eng.lsm.lv

Производитель новейших автомобильных компонентов, используемых такими компаниями, как Tesla, Rimac и General Motors, в пресс-релизе от 25 марта сообщил, что переносит производство из России в Латвию.

Рижская компания SMW Wheels имеет контракты с рекордными компаниями Rimac Automobili и Engler FF и сейчас работает над новыми колесами для General Motors и над следующей версией колес для популярного Tesla Roadster.

Оригинальные колеса для популярного космического родстера, серийное производство которого намечено на 2022 год, были произведены SMW и разработаны в сотрудничестве с Tesla. Прототип корабля был запущен в космос и сейчас вращается вокруг Солнца.

«Несмотря на нынешние непростые времена, когда компании сталкиваются с необходимостью преодолеть проблемы, связанные с пандемией, у нас большие планы на продолжение роста в 2021 году и далее», – сказал Маркс Леснаскис, председатель SMW Group.

Компания заявила, что растущий спрос на высокотехнологичные легкие колеса становится все более важным для электромобилей, а продажи магниевых колес и различных компонентов, напечатанных на 3D-принтере, производимых SMW Wheels, увеличились более чем на 50% в 2020 году.

«Более легкие компоненты сокращают выбросы углерода в старомодных автомобилях. Они увеличивают интервал между зарядками в электромобилях. Колеса оказывают большее влияние, чем другие детали, а их вес можно уменьшить более чем на 20%, а в некоторых случаях на 50%. «Этого можно добиться только с помощью магния, который по плотности на 33% легче алюминия», – сказал Леснаскис.

SMW сообщила, что находится в процессе переноса производства из России в Латвию, а холдинговая компания SMW Group Подготовка к размещению своих акций на фондовой бирже Nasdaq First North В этом году для реализации планов по расширению компании, которые включают строительство нового производственного предприятия в столице Латвии и другие шаги в аэрокосмической отрасли по производству компонентов для Bombardier Aerospace, Thales и других. Его система сплава, Маскан, который содержит скандий, используется в деталях космических кораблей.