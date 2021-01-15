Производство ПВХ в России-2020 увеличилось на 0,2% в год

Москва (M.R.C.) – Производство поливинилхлорида (ПВХ) в России достигло 976 500 тонн в 2020 году, увеличившись на 0,2% в год, согласно отчету MRC Scanblast.

Общий объем производства несмешанного ПВХ в декабре составил 85 300 тонн по сравнению с 86 100 тоннами месяцем ранее, в то время как Росвинил снизил загрузку производственных мощностей.

Два производителя увеличили объемы производства в течение года, а два других производителя сократили производство.

В структуре производства ПВХ на заводах с течением времени использовался следующий подход:

«Русс Винил» снизила загрузку производственных мощностей в декабре и выпустила около 27 400 тонн ПВХ по сравнению с 2 300 тоннами эмульгированного поливинилхлорида (EPVC) по сравнению с 28 900 тоннами месяц назад.

Общий объем производства SPVC на «Русь Винил» в 2020 году составил 332 900 тонн по сравнению с 339 800 тонн в 2019 году.

Sawansky Kimblast в прошлом месяце увеличила загрузку производственных мощностей примерно до 27 900 тонн суспензионного ПВХ (SPVC) по сравнению с 27 100 тоннами в ноябре. В январе-декабре завод произвел 299 500 тонн ПВХ по сравнению с 294 500 тонн годом ранее.

В декабре компания Baskerville Soda произвела около 23 100 тонн SPVC, по сравнению с 23 200 тоннами месяцем ранее. Общий объем производства «Башкирского завода ПВХ в 2020 году» в январе-декабре составил 267 600 тонн, увеличившись на 2% за год.

Производство ПВХ «Каус Стик Волгоград» в прошлом месяце составило 6 900 тонн, а в ноябре – 7 000 тонн. Общий объем производства ПВХ в 2020 году достиг 76 500 тонн по сравнению с 77 500 тоннами год назад.

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