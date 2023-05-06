Прокремлевский писатель пострадал при взрыве автомобиля в России

ТАЛЛИНН, Эстония (AP) — В субботу в России взорвался автомобиль известного прокремлевского писателя, в результате чего он был ранен, а его водитель погиб, сообщило российское государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на представителей экстренных служб и правоохранительных органов.

Инцидент с автомобилем Джагара Прилепина, популярного писателя-националиста и убежденного сторонника того, что Кремль называет «специальной военной операцией» на Украине, произошел в Нижегородской области, в 400 километрах к востоку. Москвы.

Это третий взрыв с участием прокремлевских деятелей с начала войны в Украине.

В августе 2022 года Дарья Дукина погибла в результате взрыва автомобиля на окраине Москвы. , дочь влиятельного российского политического теоретика, которого часто называют «мозгом Путина». Официальные лица обвинили Украину во взрывах.

В прошлом месяце в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге погиб популярный военный блогер Владлон Татарский. . Официальные лица вновь обвинили украинские спецслужбы.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что у Прилепина легкие переломы, и ему оказывается медицинская помощь.

Российское информационное агентство РБК сообщило со ссылкой на неназванные источники, что Прилепин вернулся в Москву в субботу из частично оккупированных Украиной Донецкой и Луганской областей и остановился в Нижегородской области за продуктами.

Задержан один подозреваемый, сообщила пресс-секретарь МВД Ирина Волк. В сообщениях российских СМИ он идентифицирован как уроженец Украины, ранее судимый за грабежи.

Прилепин стал сторонником президента России Владимира Путина в 2014 году после того, как Путин незаконно аннексировал Крымский полуостров. Воевал на стороне пророссийских сепаратистов на востоке Украины. В прошлом году он попал под санкции Европейского союза за поддержку полномасштабного вторжения России в Украину.

В 2020 году он основал политическую партию «Правда», которую, по сообщениям российских СМИ, поддерживал Кремль. Через год партия Прилепина объединилась с националистической партией «Справедливая Россия», имевшей места в парламенте.

Прилепин, сопредседатель новообразованной партии, получил место в Государственной Думе, нижней палате российского парламента, на выборах 2021 года, но отказался от него.

Лидер партии Сергей Миронов назвал субботний инцидент «террористическим актом» и обвинил в этом Украину. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова повторила мнение Миронова в сообщении в приложении для обмена сообщениями Telegram и заявила, что США и НАТО также несут ответственность.

«Вашингтон и НАТО взрастили еще одну международную террористическую организацию — киевский режим», — написала Захарова. «США и Великобритания несут прямую ответственность. Мы молимся за Джагара.

Бывший президент Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, обвинил «нацистских экстремистов» в телеграмме Прилепину.

Украинские власти прямо не прокомментировали обвинения. Однако советник президента Украины Михаил Подоляк указал пальцем на Кремль в твиттере в субботу, заявив: «Чтобы продлить агонию путинского клана и сохранить иллюзорный «тотальный контроль», российская репрессивная машина набирает обороты, и все , в том числе сторонников войны на Украине».