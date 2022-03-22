Прокремлевский таблоид сообщает, что на Украине убито около 10 тысяч россиян.

Около 10 000 российских солдат были убиты на войне в Украине, сообщил прокремлевский таблоид в понедельник, прежде чем издание удалило эту цифру и заявило, что она была взломана.
Дружелюбная к Путину газета «Комсомольская правда» со ссылкой на министерство обороны России сообщила, что с начала вторжения России 24 февраля на Украине погиб 9 861 российский солдат и 16 153 ранены. Неясно, является ли число погибших точным.
Ошеломляющие цифры были намного выше, чем любые предыдущие цифры, опубликованные Россией с начала конфликта.
На 2 марта, согласно последнему официальному отчету о погибших в России, страна заявила, что 498 россиян были убиты в бою и 1597 ранены.
Позже в понедельник «Комсомольская правда» удалила огромные цифры со своего сайта и выступил с заявлением Заявление о взломе.
Оригинал статьи до сих пор можно найти в интернет-газете Архивы.
Согласно консервативным оценкам сотрудников разведки, на войне уже погибло около 7000 российских солдат. Отчет Нью-Йорк Таймс на прошлой неделе.
Для сравнения, американских солдат было 3481 человек. убийство На работе во время войны Америки в Ираке.
По словам украинских официальных лиц, также были убиты шесть высокопоставленных российских военных, в том числе четыре генерала.
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