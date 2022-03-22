Прокремлевский таблоид сообщает, что на Украине убито около 10 тысяч россиян.

Около 10 000 российских солдат были убиты на войне в Украине, сообщил прокремлевский таблоид в понедельник, прежде чем издание удалило эту цифру и заявило, что она была взломана.

Дружелюбная к Путину газета «Комсомольская правда» со ссылкой на министерство обороны России сообщила, что с начала вторжения России 24 февраля на Украине погиб 9 861 российский солдат и 16 153 ранены. Неясно, является ли число погибших точным.

Ошеломляющие цифры были намного выше, чем любые предыдущие цифры, опубликованные Россией с начала конфликта.

На 2 марта, согласно последнему официальному отчету о погибших в России, страна заявила, что 498 россиян были убиты в бою и 1597 ранены.

Известно, что «Комсомольская правда» поддерживает руководство президента России. Альянс dpa/Image через Getty I

Тело погибшего российского солдата в поле под Ситняками, Украина, суббота, 5 марта 2022 года. Лос-Анджелес Таймс / Полярис

Позже в понедельник «Комсомольская правда» удалила огромные цифры со своего сайта и выступил с заявлением Заявление о взломе.

Оригинал статьи до сих пор можно найти в интернет-газете Архивы.

Согласно консервативным оценкам сотрудников разведки, на войне уже погибло около 7000 российских солдат. Отчет Нью-Йорк Таймс на прошлой неделе.

По последним официальным данным о погибших в России, 498 россиян были убиты в бою и 1597 ранены. AFP через Getty Images

Для сравнения, американских солдат было 3481 человек. убийство На работе во время войны Америки в Ираке.

По словам украинских официальных лиц, также были убиты шесть высокопоставленных российских военных, в том числе четыре генерала.