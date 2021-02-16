Прокуратура требует штрафовать лидера российской оппозиции Навального

На этой фотографии, сделанной с места происшествия, предоставленного Бабускинским районным судом во вторник, 16 февраля 2021 года, видно, как лидер российской оппозиции Алексей Навальный жестикулирует во время слушания по обвинению в клевете в Бабускинском районном суде Москвы, Россия. Навального обвинили в клевете на ветерана Второй мировой войны в прошлом году в видеоролике, продвигающем конституционные поправки, которые позволили президенту Владимиру Путину продлить срок его правления. (Через пресс-службу Бабушкинского районного суда AP)

МОСКВА (АП). Лидер российской оппозиции Алексей Навальный, который был заключен в тюрьму по обвинению в клевете на ветерана Второй мировой войны, должен быть оштрафован и привлечен к уголовной ответственности во вторник в московском суде за давление на главного врага Кремля.

Навальный отрицает обвинения в том, что он клеветал на ветерана-ветерана в видеоролике, продвигающем конституционные поправки, которые позволили президенту Владимиру Путину продлить срок его правления.

44-летний Навальный, следователь по борьбе с коррупцией и один из самых важных критиков Путина, был арестован в прошлом месяце по возвращении из Германии, где провел пять месяцев, восстанавливаясь после отравления нейробиолога, обвиняемого Кремлем. Российские официальные лица отвергли обвинения.

Ранее в этом месяце суд Москвы приговорил Навального к двум годам и восьми месяцам тюремного заключения за нарушение правил условного осуждения во время выздоровления в Германии. Приговор был вынесен по обвинению в мошенничестве в 2014 году, которое Налный отклонил как сфабрикованный, а Европейский суд по правам человека признал его незаконным.

Во время слушания в Бабушкинском районном суде Москвы во вторник прокуратура попросила судью обязать Навального выплатить штраф в размере 950 000 рублей (примерно 13 000) за клевету на 94-летнего ветерана. Навальный, назвавший высокопоставленных ветеранов и других лиц, показанных в прошлогоднем прокремлевском видео «коррумпированными наемниками», «недобросовестными людьми» и «предателями», отверг обвинения в клевете и назвал их частью усилий властей по его дискредитации.

Следующее судебное заседание назначено на субботу.

Арест и заключение Навального вызвали протесты по всей России. Власти ответили суровыми репрессиями, задержав около 11 000 участников, многие из которых были оштрафованы или заключены в тюрьму на срок от семи до 15 дней.

Россия отвергла критику Запада о том, что арест Навального и подавление протестов вмешиваются в ее внутренние дела.