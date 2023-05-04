Проливные дожди и наводнения унесли жизни по меньшей мере 136 человек в Руанде и Уганде.

Дождь вызывает наводнения и оползни

Спасатели ищут людей, застрявших в домах

Шесть человек погибли в Уганде из-за оползней

НАЙРОБИ (Рейтер) — Наводнения и оползни, вызванные проливным дождем, унесли жизни по меньшей мере 129 человек в Руанде и шестерых в Уганде, сообщили власти в среду, когда спасатели искали выживших, застрявших в домах.

В хаотических сценах после нескольких недель дождя в регионе видео, транслируемое государственным радиовещательным агентством Руанды, показывает, как грязная вода льется по затопленной дороге, разрушая дома.

«Мы проснулись в два часа ночи и услышали крики людей», — сказала 47-летняя Анжелика Нибагвайр из района Каронги на западе Руанды, где было убито по меньшей мере 16 человек.

Другой житель этого района, Ньяндве Эммануэль, сказал, что трое его родственников погибли после того, как дом, который он сдавал им, рухнул, пока они спали ночью.

Алан Мукураринда, заместитель пресс-секретаря правительства Руанды, сказал, что к 15:30 число погибших возросло до 129 человек. местное время (01:30 по Гринвичу)

«Сейчас наша главная задача — добраться до каждого поврежденного дома, чтобы мы могли спасти любого, кто может оказаться в ловушке», — сказал Франсуа Хаптигико, губернатор Западной провинции Руанды.

[1/8] Жители идут по набережной после того, как их дома были затоплены после дождей, вызвавших наводнения и оползни в районе Рубаву, Западная провинция, Руанда, 3 мая 2023 года. REUTERS/Jean Bizimana

Он добавил, что несколько человек были спасены и доставлены в больницу.

Хабитегеко сказал, что река Себея вышла из берегов.

«Почва уже намокла от предыдущих дождей, которые вызвали оползни, заблокировавшие дороги», — сказал он.

Президент Поль Кагаме заявил в своем заявлении, что его правительство помогает пострадавшим, в том числе путем временного перевода.

По данным Красного Креста Уганды, в горной местности в соседней Уганде недалеко от границы с Руандой по состоянию на среду в юго-западном округе Кисоро погибли шесть человек.

В заявлении добавлено, что пятеро были из одной семьи, и спасатели начали раскопки для извлечения тел.

В Руанде и Уганде с конца марта идут сильные непрерывные дожди. Сообщалось об оползнях и в других высокогорных районах Уганды, таких как Касесе возле гор Рувензори, где внезапные наводнения и наводнения разрушили дома и заставили сотни людей покинуть свои дома.

(Репортаж Джорджа Обулуца) Монтаж Александр Виннинг

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