Промоутер Дмитрий Салита утверждает, что Артур Петриев будет вытеснен непобедимым россиянином из-за Исмаилова.

Бетербиев является грозным объединенным чемпионом мира в супертяжелом весе. Недавно он уступил Джо Смиту-младшему жестокое поражение в двух раундах, когда он добавил титул WBO Смита-младшего к поясам WBC и IBF, которые у него уже были.

Петербиеву, родившемуся в России и Канаде, 37 лет, но он выиграл все 18 своих профессиональных матчей на расстоянии и является самым опасным легковесом в этом виде спорта.

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Артур Петтербиев говорит, что хочет стать бесспорным и в следующий раз встретиться с чемпионом мира по версии WBA Дмитрием Беволом



Однако промоутер Дмитрий Салита предположил, что Али Исмаилов, вероятно, со счетом 8-0, станет тем человеком, который победит Петрбиева.

«Али Исмаилов может быть лучшим легковесом в дивизионе», — сказал Салита. Скай Спорт.

«Я думаю, что Али — восходящая звезда, и он готов драться с такими, как он. [WBA titlist Dmitry] У Бивола и Бетербиева сейчас всего восемь профессиональных боев.

«Я с нетерпением жду его боя 10 августа в Detroit Brawl, где он сразится с непобедимым Эриком Моргойей, и он боец ​​мирового класса».

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С Артуром Петтербиевым далеко не ушли



Исмаилов тренируется с тренером Джоном Дэвидом Джексоном, которого он так же уважает. «Али — талант мирового уровня, и работать с ним одно удовольствие», — сказал он.

«Он отстойная губка, и вы учитесь в спортзале на каждой тренировке. Он был незаметен всего в восьми профессиональных боях, но я скажу вам, что он на вершине моего списка. [fighters] Я работал с.

«10 августа ему предстоит хорошее испытание, и я ожидаю, что он поднимет еще одну ступеньку для впечатляющей победы».

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