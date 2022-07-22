Промоутер Дмитрий Салита обыграл Артура Петтербиева непобедимым игроком Али Исмаиловым | новости бокса

Промоутер Дмитрий Салита утверждает, что Артур Петриев будет вытеснен непобедимым россиянином из-за Исмаилова.
Бетербиев является грозным объединенным чемпионом мира в супертяжелом весе. Недавно он уступил Джо Смиту-младшему жестокое поражение в двух раундах, когда он добавил титул WBO Смита-младшего к поясам WBC и IBF, которые у него уже были.
Петербиеву, родившемуся в России и Канаде, 37 лет, но он выиграл все 18 своих профессиональных матчей на расстоянии и является самым опасным легковесом в этом виде спорта.
Однако промоутер Дмитрий Салита предположил, что Али Исмаилов, вероятно, со счетом 8-0, станет тем человеком, который победит Петрбиева.
«Али Исмаилов может быть лучшим легковесом в дивизионе», — сказал Салита. Скай Спорт.
«Я думаю, что Али — восходящая звезда, и он готов драться с такими, как он. [WBA titlist Dmitry] У Бивола и Бетербиева сейчас всего восемь профессиональных боев.
«Я с нетерпением жду его боя 10 августа в Detroit Brawl, где он сразится с непобедимым Эриком Моргойей, и он боец мирового класса».
Исмаилов тренируется с тренером Джоном Дэвидом Джексоном, которого он так же уважает. «Али — талант мирового уровня, и работать с ним одно удовольствие», — сказал он.
«Он отстойная губка, и вы учитесь в спортзале на каждой тренировке. Он был незаметен всего в восьми профессиональных боях, но я скажу вам, что он на вершине моего списка. [fighters] Я работал с.
«10 августа ему предстоит хорошее испытание, и я ожидаю, что он поднимет еще одну ступеньку для впечатляющей победы».
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