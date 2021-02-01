Пропавшая перезагрузка Goldeneye 007 на Xbox 360, обновленная версия Goldeneye 007 – As a Complete Fast Game Leaked

Отмененная версия Xbox 360 007 Нура Али Теперь разоблачено – этот гипотетический вид прыжка на тарзанке Пирса Броснана с закрытого участка Уровня 1 является хорошим индикатором его диапазона. Часть базовой геометрии идентична, но были затронуты некоторые ключевые аспекты, в частности моделирование персонажей и геометрия фона. Грасслоу 00

Плотина и окружающие горы в этой детали не показаны.

Но другие аспекты в основном не затронуты, например, система меню.

Дике, последовательность введения. Это гораздо менее зернистый и позаимствованный у N64.

Камера движется к Джеймсу Бонду.

Я так думаю?

Пойдем поработаем для Англии, Джеймс.

Этот остров в конце дамбы еще более заметен в версии X360. Я все еще не могу туда добраться, но это приятный штрих.

У меня плохое предчувствие к этому парню.

Прикосновение к взрывающимся гоблинам больше не позволяет ставить игрушку на колени.

Другой тип управления танком.

Увеличенное расстояние обзора – это хорошо, если вы не хотите буксировать снайперскую винтовку в заснеженную местность.

Знакомый интерфейс брифинга.

Улучшено представление перед миссией.

Это определенно более точная модель, хотя она явно не так высока, как можно было ожидать от средней платы за проезд для Xbox 360.

Наталья сильно отличается от своей новой модели.

Обновленную анимацию экрана можно найти на игровых компьютерах. Отметим также общероссийскую клавиатуру.

Время борьбы.

Текстуры и модели были обновлены, но анимация по-прежнему идентична оригинальной версии 1996 года, так что это все еще дурацкие роботы из 90-х (что меня устраивает).

Один из признаков законной утечки: это отсканированная копия старого производителя Xbox Кена Леба примерно в 2014 году, примерно в то время, когда производство этой новой версии было почти завершено. (Он также участвовал в создании оригинального издания N64 в составе команды Nintendo of America в 1990-х годах.)

Порезвитесь в темном лесу.

У Ксении не было шансов.

Новый персонаж Броснана, но тяжелая музыка лифта все еще звучит.

Убирайся с дороги! Я здесь пытаюсь уменьшить убытки!

Конечный баланс (с ошибкой в ​​представлении окружающего леса) по большей части остался прежним, с парочкой доработок. Первый – добавить язык для Xbox.

Во-вторых, это очевидный призыв к правообладателям облигаций.

Если вы щелкнете по этому пределу, то вот забавное пасхальное яйцо для вас: тизер достижений Xbox 360 для игры, которая еще не была выпущена, предоставленная Ars от Graslu00.

Остальные достижения следующие. 00 Агент: Завершите игру на уровне сложности Секретный агент. (25G) Пуленепробиваемость: пройдите уровень, собрав все нательные доспехи. (5G) Sprinter: пройдите игру от начала до конца менее чем за час. (30G) Аль Тарик: пройдите уровень, не выпустив пулю, и убейте 5 охранников. (10G) Агент: пройдите уровень с любой сложностью. (5G) Bullet Shy: пройдите уровень, не получив ударов. Секретный агент (20G): завершите игру на уровне сложности агента. (15G) Лицензия на убийство: завершите любой уровень, убив более 50 охранников. (10G) Dual Use: Двойное использование для любого оружия. (5G) Эксперт по артиллерийскому вооружению: завершите уровень, поразив врагов более чем 300 патронами. (15G) 007: завершите игру на уровне сложности Agent 007. (40G)

007 Нура АлиОдна из самых больших потерь в игровой индустрии – это официальный проект модернизации Rare, Microsoft и 4J Studios, прежде чем он был тихо отменен. Мы подробно обсуждали отмененную игру Xbox 360 на протяжении многих лет.Большинство обновлений поступает в виде все более подробных утечек – эта неделя, пожалуй, самая крупная на сегодняшний день. По слухам, дамба обновления N64 открылась, так сказать, с утечкой законной загрузочной копии.

Старый испанский игровой стример, он проходит мимо Грасслоу 00, Он был доставлен реальным Ключ GoldenEye В виде одного из почти полных ПЗУ для игры, поскольку Rare сделала их в 2010-х годах для консолей Xbox 360, а затем отложила их на неопределенный срок. Graslu00 загрузил ПЗУ в компьютерный эмулятор, подтвердил, что он настоящий и предварительно записан Полная игровая сессия “Агент 00” (Имеется в виду, что чем сложнее, тем сложнее с наиболее разыскиваемыми целями) перед проведением чата во время показа кадра зрителям в пятницу. Что заставило меня задуматься: как он получил ПЗУ?

«Здание было отправлено анонимно и просили подождать» определенной даты, чтобы его раскрыть, – сказал Граслу00 Ars Technica в интервью по электронной почте. В файлах была странная пометка: «Никогда не говори, Джеймс, скоро он выйдет».

С момента появления канала Граслу00 его годы Золотой глазДочерние потоки, возможно, привлекли внимание утечкой ПЗУ, и последнее 2-часовое видео четко показывает N64. Золотой глаз Эксперт эффективно обрабатывает каждый уровень. Следовательно, видео считается не только первым отдельным кадром этого святого Грааля потерянных видеоигр, но и первым в мире снимком.

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RCP90 не твой отец

Если это все ново для вас, вернитесь к этому Еще одна штука на X360 007 Нура Али переделывать, Что ломает его основы. Как я упоминал ранее, это новая версия Note for the Note от классической N64, в отличие от обзора, и она настолько хорошо подходит, что включает в себя кнопку «переключения графики», как в некоторых римейках Halo. Вы можете переключаться между истоками оригинальной игры и совершенно новым слоем краски (и более реалистичными актерами, включая Джеймса Бонда, который наконец-то выглядит как Пирс Броснан), нажав одну кнопку.

Graslu00 предпочитает не тестировать эту функцию на своих снимках, хотя в электронных письмах Ars подтверждается, что кнопка переключения графики работает без остановки или приостановки игры. (Он признает, что заметил несколько нетрадиционных ошибок графического несоответствия при переключении вперед и назад, но говорит, что они умеренные.) В этом двухчасовом видео Graslu00 решил не хвастаться переключателем, потому что он хотел сохранить “поток” и доказать что отмененный проект действительно функционирует от начала до конца … по крайней мере, в Эмулятор ксении (Не путать с 007 Нура Али Персонаж Ксения Оннатоп). В электронных письмах с Ars он утверждает, что игра работает аналогично на устройстве 360 и «подписана в розницу», и поэтому легче работает на эмуляторах (и требует патча для работы на устройствах разработчика 360). Это означает, что количество мелких ошибок, связанных с дисбалансом громкости, затуханием и возрождением ресурсов, а также фантомными текстурами, присуще анонимно предоставленной сборке, в отличие от проблемы с эмуляторами (хотя точный синтаксис не ясен, поскольку списки не включить, например, номер версии).

Между тем, полный масштаб проекта был не более очевиден, чем то, что видно в этом двухчасовом видео. Мало того, что каждый уровень кампании побежден, но и успешно побежден, со случайными паузами для выживания на изысканных квадратах неба, текстурах, реквизитах и ​​перенастроенных лицах персонажей – и масштаб улучшений в этой игре выходит за рамки этого. В Полная темнота X360 ремейкО чем свидетельствуют такие элементы, как полностью переделанные горы на плотине, плакаты с высоким разрешением в архиве и комплексный ремонт египетских бонусов. Однако это видео больше похоже на спринт, чем на точный анализ. Graslu00 четко знает Золотой глаз, Благодаря высокой скорости спринта, мастерству прицеливания с рук и скорострельному типу PP7, я поклялся, что он исходит из RCP90.