007 Нура АлиОдна из самых больших потерь в игровой индустрии – это официальный проект модернизации Rare, Microsoft и 4J Studios, прежде чем он был тихо отменен. Мы подробно обсуждали отмененную игру Xbox 360 на протяжении многих лет.Большинство обновлений поступает в виде все более подробных утечек – эта неделя, пожалуй, самая крупная на сегодняшний день. По слухам, дамба обновления N64 открылась, так сказать, с утечкой законной загрузочной копии.
Старый испанский игровой стример, он проходит мимо Грасслоу 00, Он был доставлен реальным Ключ GoldenEye В виде одного из почти полных ПЗУ для игры, поскольку Rare сделала их в 2010-х годах для консолей Xbox 360, а затем отложила их на неопределенный срок. Graslu00 загрузил ПЗУ в компьютерный эмулятор, подтвердил, что он настоящий и предварительно записан Полная игровая сессия “Агент 00” (Имеется в виду, что чем сложнее, тем сложнее с наиболее разыскиваемыми целями) перед проведением чата во время показа кадра зрителям в пятницу. Что заставило меня задуматься: как он получил ПЗУ?
«Здание было отправлено анонимно и просили подождать» определенной даты, чтобы его раскрыть, – сказал Граслу00 Ars Technica в интервью по электронной почте. В файлах была странная пометка: «Никогда не говори, Джеймс, скоро он выйдет».
С момента появления канала Граслу00 его годы Золотой глазДочерние потоки, возможно, привлекли внимание утечкой ПЗУ, и последнее 2-часовое видео четко показывает N64. Золотой глаз Эксперт эффективно обрабатывает каждый уровень. Следовательно, видео считается не только первым отдельным кадром этого святого Грааля потерянных видеоигр, но и первым в мире снимком.
RCP90 не твой отец
Если это все ново для вас, вернитесь к этому Еще одна штука на X360 007 Нура Али переделывать, Что ломает его основы. Как я упоминал ранее, это новая версия Note for the Note от классической N64, в отличие от обзора, и она настолько хорошо подходит, что включает в себя кнопку «переключения графики», как в некоторых римейках Halo. Вы можете переключаться между истоками оригинальной игры и совершенно новым слоем краски (и более реалистичными актерами, включая Джеймса Бонда, который наконец-то выглядит как Пирс Броснан), нажав одну кнопку.
Graslu00 предпочитает не тестировать эту функцию на своих снимках, хотя в электронных письмах Ars подтверждается, что кнопка переключения графики работает без остановки или приостановки игры. (Он признает, что заметил несколько нетрадиционных ошибок графического несоответствия при переключении вперед и назад, но говорит, что они умеренные.) В этом двухчасовом видео Graslu00 решил не хвастаться переключателем, потому что он хотел сохранить “поток” и доказать что отмененный проект действительно функционирует от начала до конца … по крайней мере, в Эмулятор ксении (Не путать с 007 Нура Али Персонаж Ксения Оннатоп). В электронных письмах с Ars он утверждает, что игра работает аналогично на устройстве 360 и «подписана в розницу», и поэтому легче работает на эмуляторах (и требует патча для работы на устройствах разработчика 360). Это означает, что количество мелких ошибок, связанных с дисбалансом громкости, затуханием и возрождением ресурсов, а также фантомными текстурами, присуще анонимно предоставленной сборке, в отличие от проблемы с эмуляторами (хотя точный синтаксис не ясен, поскольку списки не включить, например, номер версии).
Между тем, полный масштаб проекта был не более очевиден, чем то, что видно в этом двухчасовом видео. Мало того, что каждый уровень кампании побежден, но и успешно побежден, со случайными паузами для выживания на изысканных квадратах неба, текстурах, реквизитах и перенастроенных лицах персонажей – и масштаб улучшений в этой игре выходит за рамки этого. В Полная темнота X360 ремейкО чем свидетельствуют такие элементы, как полностью переделанные горы на плотине, плакаты с высоким разрешением в архиве и комплексный ремонт египетских бонусов. Однако это видео больше похоже на спринт, чем на точный анализ. Graslu00 четко знает Золотой глаз, Благодаря высокой скорости спринта, мастерству прицеливания с рук и скорострельному типу PP7, я поклялся, что он исходит из RCP90.
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