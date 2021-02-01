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Пропавшая перезагрузка Goldeneye 007 на Xbox 360, обновленная версия Goldeneye 007 – As a Complete Fast Game Leaked

1 февраля, 2021
Artem Sokolov

  • Отмененная версия Xbox 360 007 Нура Али Теперь разоблачено – этот гипотетический вид прыжка на тарзанке Пирса Броснана с закрытого участка Уровня 1 является хорошим индикатором его диапазона. Часть базовой геометрии идентична, но были затронуты некоторые ключевые аспекты, в частности моделирование персонажей и геометрия фона.

    Грасслоу 00

  • Плотина и окружающие горы в этой детали не показаны.

  • Но другие аспекты в основном не затронуты, например, система меню.

  • Дике, последовательность введения. Это гораздо менее зернистый и позаимствованный у N64.

  • Камера движется к Джеймсу Бонду.

  • Я так думаю?

  • Пойдем поработаем для Англии, Джеймс.

  • Этот остров в конце дамбы еще более заметен в версии X360. Я все еще не могу туда добраться, но это приятный штрих.

  • У меня плохое предчувствие к этому парню.

  • Прикосновение к взрывающимся гоблинам больше не позволяет ставить игрушку на колени.

  • Другой тип управления танком.

  • Увеличенное расстояние обзора – это хорошо, если вы не хотите буксировать снайперскую винтовку в заснеженную местность.

  • Знакомый интерфейс брифинга.

  • Улучшено представление перед миссией.

  • Это определенно более точная модель, хотя она явно не так высока, как можно было ожидать от средней платы за проезд для Xbox 360.

  • Наталья сильно отличается от своей новой модели.

  • Обновленную анимацию экрана можно найти на игровых компьютерах. Отметим также общероссийскую клавиатуру.

  • Время борьбы.

  • Текстуры и модели были обновлены, но анимация по-прежнему идентична оригинальной версии 1996 года, так что это все еще дурацкие роботы из 90-х (что меня устраивает).

  • Один из признаков законной утечки: это отсканированная копия старого производителя Xbox Кена Леба примерно в 2014 году, примерно в то время, когда производство этой новой версии было почти завершено. (Он также участвовал в создании оригинального издания N64 в составе команды Nintendo of America в 1990-х годах.)

  • Порезвитесь в темном лесу.

  • У Ксении не было шансов.

  • Новый персонаж Броснана, но тяжелая музыка лифта все еще звучит.

  • Убирайся с дороги! Я здесь пытаюсь уменьшить убытки!

  • Конечный баланс (с ошибкой в ​​представлении окружающего леса) по большей части остался прежним, с парочкой доработок. Первый – добавить язык для Xbox.

  • Во-вторых, это очевидный призыв к правообладателям облигаций.

  • Если вы щелкнете по этому пределу, то вот забавное пасхальное яйцо для вас: тизер достижений Xbox 360 для игры, которая еще не была выпущена, предоставленная Ars от Graslu00.

  • Остальные достижения следующие. 00 Агент: Завершите игру на уровне сложности Секретный агент. (25G) Пуленепробиваемость: пройдите уровень, собрав все нательные доспехи. (5G) Sprinter: пройдите игру от начала до конца менее чем за час. (30G) Аль Тарик: пройдите уровень, не выпустив пулю, и убейте 5 охранников. (10G) Агент: пройдите уровень с любой сложностью. (5G) Bullet Shy: пройдите уровень, не получив ударов. Секретный агент (20G): завершите игру на уровне сложности агента. (15G) Лицензия на убийство: завершите любой уровень, убив более 50 охранников. (10G) Dual Use: Двойное использование для любого оружия. (5G) Эксперт по артиллерийскому вооружению: завершите уровень, поразив врагов более чем 300 патронами. (15G) 007: завершите игру на уровне сложности Agent 007. (40G)

007 Нура АлиОдна из самых больших потерь в игровой индустрии – это официальный проект модернизации Rare, Microsoft и 4J Studios, прежде чем он был тихо отменен. Мы подробно обсуждали отмененную игру Xbox 360 на протяжении многих лет.Большинство обновлений поступает в виде все более подробных утечек – эта неделя, пожалуй, самая крупная на сегодняшний день. По слухам, дамба обновления N64 открылась, так сказать, с утечкой законной загрузочной копии.

Старый испанский игровой стример, он проходит мимо Грасслоу 00, Он был доставлен реальным Ключ GoldenEye В виде одного из почти полных ПЗУ для игры, поскольку Rare сделала их в 2010-х годах для консолей Xbox 360, а затем отложила их на неопределенный срок. Graslu00 загрузил ПЗУ в компьютерный эмулятор, подтвердил, что он настоящий и предварительно записан Полная игровая сессия “Агент 00” (Имеется в виду, что чем сложнее, тем сложнее с наиболее разыскиваемыми целями) перед проведением чата во время показа кадра зрителям в пятницу. Что заставило меня задуматься: как он получил ПЗУ?

«Здание было отправлено анонимно и просили подождать» определенной даты, чтобы его раскрыть, – сказал Граслу00 Ars Technica в интервью по электронной почте. В файлах была странная пометка: «Никогда не говори, Джеймс, скоро он выйдет».

С момента появления канала Граслу00 его годы Золотой глазДочерние потоки, возможно, привлекли внимание утечкой ПЗУ, и последнее 2-часовое видео четко показывает N64. Золотой глаз Эксперт эффективно обрабатывает каждый уровень. Следовательно, видео считается не только первым отдельным кадром этого святого Грааля потерянных видеоигр, но и первым в мире снимком.

RCP90 не твой отец

Если это все ново для вас, вернитесь к этому Еще одна штука на X360 007 Нура Али переделывать, Что ломает его основы. Как я упоминал ранее, это новая версия Note for the Note от классической N64, в отличие от обзора, и она настолько хорошо подходит, что включает в себя кнопку «переключения графики», как в некоторых римейках Halo. Вы можете переключаться между истоками оригинальной игры и совершенно новым слоем краски (и более реалистичными актерами, включая Джеймса Бонда, который наконец-то выглядит как Пирс Броснан), нажав одну кнопку.

Graslu00 предпочитает не тестировать эту функцию на своих снимках, хотя в электронных письмах Ars подтверждается, что кнопка переключения графики работает без остановки или приостановки игры. (Он признает, что заметил несколько нетрадиционных ошибок графического несоответствия при переключении вперед и назад, но говорит, что они умеренные.) В этом двухчасовом видео Graslu00 решил не хвастаться переключателем, потому что он хотел сохранить “поток” и доказать что отмененный проект действительно функционирует от начала до конца … по крайней мере, в Эмулятор ксении (Не путать с 007 Нура Али Персонаж Ксения Оннатоп). В электронных письмах с Ars он утверждает, что игра работает аналогично на устройстве 360 и «подписана в розницу», и поэтому легче работает на эмуляторах (и требует патча для работы на устройствах разработчика 360). Это означает, что количество мелких ошибок, связанных с дисбалансом громкости, затуханием и возрождением ресурсов, а также фантомными текстурами, присуще анонимно предоставленной сборке, в отличие от проблемы с эмуляторами (хотя точный синтаксис не ясен, поскольку списки не включить, например, номер версии).

Между тем, полный масштаб проекта был не более очевиден, чем то, что видно в этом двухчасовом видео. Мало того, что каждый уровень кампании побежден, но и успешно побежден, со случайными паузами для выживания на изысканных квадратах неба, текстурах, реквизитах и ​​перенастроенных лицах персонажей – и масштаб улучшений в этой игре выходит за рамки этого. В Полная темнота X360 ремейкО чем свидетельствуют такие элементы, как полностью переделанные горы на плотине, плакаты с высоким разрешением в архиве и комплексный ремонт египетских бонусов. Однако это видео больше похоже на спринт, чем на точный анализ. Graslu00 четко знает Золотой глаз, Благодаря высокой скорости спринта, мастерству прицеливания с рук и скорострельному типу PP7, я поклялся, что он исходит из RCP90.

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