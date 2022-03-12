Пропавшие российские космические агенты могут стать благом для SpaceX и ЕКА

Об этом в четверг заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Для российских государственных СМИ Что, несмотря на болезненные экономические санкции, которые Запад наложил на Россию за ее вторжение в Украину, его агентство ставит Запад туда, куда он хочет.

«Общая сумма ущерба, которую мы уже нанесли, мы уже насчитываем около 8 миллиардов долларов», — сказал Рогозин, сославшись на решения России прекратить продажу ракетных двигателей в США и ее отказ продолжать запланированные запуски спутников в Великобританию. поддерживаемая государством спутниковая интернет-компания OneWeb.

Но победа Рокосмоса, вероятно, обошлась бы дорого, если бы ее вообще можно было так назвать. OneWeb добровольно приостановила запуски вместе с Роскосмосом из-за войны на Украине, и, как сказала Лаура Форчик, физик и основатель компании космической аналитики Astralytical, независимыйУ России мало космической деятельности, кроме клиентов. Президент Джо Байден заявил, что в сочетании с санкциями США цель состоит в том, чтобы «ослабить российскую космическую программу, Россия не стремится схватить победителя».

Тем не менее, американская космическая компания SpaceX и ее генеральный директор-миллиардер Илон Маск могут оказаться на грани победы в группе. Уже стремясь к еженедельному запуску Falcon 9 в 2022 году для создания собственной спутниковой сети Starlink, компания в настоящее время является единственной компанией, предоставляющей услуги по полетам экипажа на Международную космическую станцию ​​​​в рамках коммерческой программы НАСА.

Теперь они могут увидеть приток клиентов.

По словам Форчика, американская компания по космическому туризму Space Adventures в прошлом летала исключительно с Роскосмосом, но им нужно перейти на SpaceX. «Хотя OneWeb является конкурентом Starlink, я не думаю, что SpaceX откажется от клиента», — сказала она. «Похоже, что они готовы переместить кого угодно, если у них есть возможность сделать это».

Конечно, у SpaceX может не быть возможности разместить всех заказчиков запусков по своему выбору в Роскосмосе, но SpaceX — не единственная игра в городе.

Еще одним победителем могут стать ракеты европейского производства. Итак, Ariane Five, Ariane Six», — сказал г-н Форчек, — «Недавно в Европейском космическом агентстве шли разговоры о создании собственных возможностей для запуска собственных астронавтов, чтобы их также можно было улучшить. Когда закрывается одна дверь, открываются другие возможности».

В условиях, когда Россия становится все более изолированной, а будущие деловые перспективы Рокосмоса сокращаются, остается более серьезный вопрос, будет ли Россия продолжать сотрудничать с Западом в отношении Международной космической станции. Это сотрудничество сталкивается с неизбежным практическим испытанием, поскольку астронавт НАСА Марк Ванде Хэй должен вернуться на Землю на борту российского космического корабля «Союз» около 30 марта в космосе на год.

Нет явных признаков того, что Россия планирует оставить г-на Вандея в космосе, но Рогозин и раньше угрожал остановить полеты США на Международную космическую станцию, особенно в ответ на западные санкции в 2014 году в связи с вторжением России на украинский полуостров Крым. В отличие от 2014 года, Соединенные Штаты больше не зависят от российских космических кораблей для полетов на Международную космическую станцию ​​и обратно после вывода из эксплуатации шаттлов в 2011 году. Теоретически SpaceX теперь может доставить г-на Ванде Хея домой в одном из своих экипажей. Космический корабль Дракон.

По словам Форчик, приятно знать, что экипаж SpaceX есть, но она надеется, что это не зайдет так далеко.

«Мы можем надеяться, что победят более хладнокровные и все останется по-прежнему, потому что когда дело доходит до космических полетов, все должны собираться вместе», — сказала она. «Люди могли легко умереть там, если бы не было сотрудничества».